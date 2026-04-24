Piyasaları son 40 yıldır en çok etkileyen başkan

Trump, Ocak 2025'teki yemin töreninden bu yana S&P 500 endeksinin yüzde 18,5 oranında yükselmesini sağladı. Finansal veri analizleri, son kırk yılın hiçbir döneminde bir başkanın piyasa üzerinde bu kadar belirgin bir etki yaratmadığını ortaya koydu.

Fundstrat tarafından hazırlanan rapor, Trump politikalarının piyasanın en iyi ve en kötü beş gününün arkasındaki temel itici güç olduğunu gösterdi. 1981'den bu yana görev yapan 12 farklı başkanlık dönemi incelendiğinde, borsa performansının tek bir isme bu denli bağlı kalmadığı kaydedildi.

Trump kararları piyasayı nasıl şekillendiriyor

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, halka açık şirketlerin vergi kesintileri ve deregülasyon gibi büyüme odaklı gündemler sayesinde rekor kazançlar bildirdiğini açıkladı. Bu süreçte borsa endeksleri birçok kez tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Önceki yönetimler döneminde S&P 500 endeksindeki büyük hareketler genellikle daha geniş kapsamlı katalizörlere dayanmıştı. Ekonomik veriler, Merkez Bankası kararları ve kurumsal bilançolar geçmişte piyasanın ana yönünü belirleyen unsurlar olarak öne çıkmıştı.

Politika değişiklikleri ve piyasadaki dalgalanmalar

Fundstrat bulguları, Trump tarafından uygulanan kararların ve bu kararlardan geri dönüşlerin piyasadaki oynaklığı artırdığını gösteriyor. Yatırımcılar sadece yeni duyurulara değil, aynı zamanda yönetimin bu politikalarda geri adım atıp atmayacağına da odaklanıyor.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla geleneksel başkanlık normlarını değiştirdi. İkinci döneminde tarifeler, dış politika ve Merkez Bankası yönetimine dair verdiği mesajlar piyasada doğrudan karşılık buldu.

Endeks performansında tarihi rekorlar ve düşüşler

S&P 500 endeksi için bu dönemin en iyi günü, gümrük tarifelerinin askıya alındığı 9 Nisan 2025 tarihinde yüzde 9,5 yükselişle yaşandı. İkinci en büyük artış ise ABD ve Çin'in 90 günlük bir tarife ateşkesi üzerinde anlaştığı Mayıs 2025'te gerçekleşti.

Öte yandan, en sert düşüşlerin tamamı tarife kararlarıyla ilişkilendirildi. Tarifelerin açıklandığı 3 Nisan 2025'te endeks yüzde 4,8 değer kaybetti; Çin'in misilleme yapmasının ardından ise kayıplar yüzde 6'ya kadar derinleşti.

ABD borsaları Perşembe gününü düşüşle kapatıyor ancak endeksler rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,4, S&P 500 yüzde 0,4 ve Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 0,9 oranında geriliyor.

Piyasadaki yıllık kazanımların büyük bölümü, politika kaynaklı satışların ardından gelen ani toparlanma günlerinden kaynaklanıyor. Bu durum, borsa trendinin kurumsal temellerden ziyade siyasi manevralara ve stratejik müzakerelere ne kadar duyarlı hale geldiğini kanıtlıyor.