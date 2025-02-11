Piyasaların ana gündem maddesinde Fed Başkanı'nın açıklamaları var

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından konunun uzmanları, bu hafta ticari gerilimlerin küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma, ülkenin ekonomik gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Analistler, para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü işaret ediyor.

Değer yükselişiyle dikkat çeken hisseler

Kurumsal tarafta çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yüzde 5'e yakın, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 18 ve Nucor'un hisseleri yüzde 5 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri de yüzde 2 değer kazandı.

Altının ons fiyatı rekora imza attı

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,4 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı 2 bin 942,74 ile rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,4 primle 2 bin 919 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları ve borsada son durum...

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 75,9 dolardan satılıyor. New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,38 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

AB'den Trump'ın vergi açıklamasına tepki!

AB Komisyonu, Trump'ın AB ürünlerine ek tarifelerin uygulanmasıyla ilgili açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi "AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz."