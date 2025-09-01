Piyasaların gözü 17 Eylül'de! Fed'den 9 ay sonra ilk: Faiz indirimi bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed), 9 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine hazırlanırken, diğer büyük merkez bankalarının ise temkinli duruşlarını sürdürmesi bekleniyor. Eylül ayında Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) para politikası kararları küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve Fed'in para politikası adımları diğer merkez bankalarının da yakından izlediği gelişmeler arasında yer alıyor. Fed ile ABD hükümeti arasındaki politik ayrışmanın da piyasa beklentileri üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Piyasalar Fed'e odaklandı

Uzmanlara göre, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları ve artan enflasyon riskleri Fed'in kararını zorlaştırıyor. Ancak Banka'nın eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi yapması olasılığı giderek güçleniyor. Fed'in son toplantısında politika faizi sabit tutulmuş, ancak "enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği" vurgulanmıştı. FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller da toplantıda 25 baz puan indirime gidilmesinden yana olduklarını açıklamıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell da ağustosta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali vermişti. Para piyasalarında 17 Eylül'de faiz oranının 25 baz puan indirilerek yüzde 4,25-4,00 aralığına çekilmesi yüzde 87 ihtimalle fiyatlanıyor. Ayrıca, 3 Eylül'de yayımlanacak "Bej Kitap" raporu da yatırımcıların radarında olacak.

Yurt içinde TCMB kararı bekleniyor

Türkiye'de ise gözler 11 Eylül'de açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kararında olacak. Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekmişti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz ay düzenlenen 3. Enflasyon Raporu toplantısında "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ettiklerini, 2026 sonunda ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini öngördüklerini" ifade etmişti.

Öte yandan Banka, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin yapılmayacağını duyurmuştu. Analistler, PPK kararından çıkacak sinyallerin ve politika metninde verilecek mesajların piyasalar açısından kritik olacağını vurguluyor.

Eylülde ayrıca Rusya, İsveç, Macaristan, Polonya ve Çekya merkez bankalarının faiz kararları da yakından izlenecek.