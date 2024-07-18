Piyasaların gözü Avrupa'nın faiz kararında

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin bugün politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Lagarde'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin alınacak olası ipuçların varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Bölgede dün açıklanan enflasyon verileri yakından takip edilirken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilere paralel yüzde 2,5 oldu.

İngiltere'de ise yüzde 1,9 gerilemesi öngörülen yıllık enflasyonun yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından İngiltere Merkez Bankasının ağustosta faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kaybetti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

ABD'deki teknoloji hisselerinde büyük düşüş

Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'ın hafta sonu gerçekleştirilen suikast girişiminin ardından anketlerde rakibi Joe Biden'ı geride bırakmasıyla başkanlık yarışı kızıştı.

Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin güçlenmesi ticaret savaşlarının başlayabileceği endişesini gündeme getirirken, Biden'ın politikalarında da korumacı söylemlerin öne çıkması teknoloji hisselerindeki satış baskısının artmasına neden oldu.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin müttefiklerine, "Tokyo Electron ve ASML Holding NV gibi şirketlerin Çin'e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde en ağır ticari kısıtlamaları kullanmayı düşündüğünü" söylediği aktarıldı.

Haberin ardından çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 7,9, AMD'nin hisseleri yüzde 10,2 ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 8,6 değer kaybetti.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 1,3, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5, Apple'ın hisseleri yüzde 2,5, Amazon'un hisseleri yüzde 2,6 ve Meta'nın hisseleri yüzde 5,7 düştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, haziran ayı öncü endeks