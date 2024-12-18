Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed, 2024'ün son faiz kararını bugün açıklayacak: Beklenti ne yönde?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son faiz kararına odaklanmış durumda. Bugün TSİ 21:00'de açıklanacak olan karara yönelik Piyasalar, Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesini kesin olarak bekliyor.

Olası faiz indiriminin ardından, yatırımcılar Fed’in para politikası metni ve Başkan Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara dikkatle kulak verecek. Powell’ın açıklamaları, gelecekteki faiz kararları ve para politikası hakkında önemli ipuçları sunabilir.

Fed’in Kasım ayında faiz kararını 25 baz puan indirerek yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75’e çekmesi, yıl sonu faiz indirimi beklentilerini artırmıştı.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler, özellikle enflasyon konusunda soru işaretleri yaratırken, bu da Fed’in alacağı kararlar üzerindeki belirsizlikleri artırıyor. Analistler, Fed’in açıklayacağı kararların, piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı konusunda güçlü bir etkiye sahip olacağına dikkat çekiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in 25 baz puan faiz indirimine gitmesi kesin gözüyle görülürken, yatırımcılar önümüzdeki yıl yapılacak iki faiz indirimi konusunda da fiyatlamalarını sürdürüyor. Fed’in politika faizi şu anda yüzde 4,50-4,75 seviyesinde bulunuyor. Bu faiz kararı, ekonomik görünüm ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda büyük önem taşıyor.