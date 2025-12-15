Piyasaların gözü kulağı o kararda: Trump 'yakında açıklayacağım' dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri devam ederken, Powell’ın yerine geçebilecek isimler de tartışılmaya devam ediyor.

Trump, Fed’in başına geçecek yeni ismin faizlerin düşmesinden yana bir yaklaşım sergileyeceğini söylerken, enflasyon ve deflasyon arasındaki dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni Fed başkanını yakında açıklayacağım"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu belirten Trump, yakın zamanda yeni Fed başkanını belirleyeceğini ve bu ismin faiz oranlarının gerilemesini isteyen biri olacağını vurguladı.

Enflasyonun şu anda “nötralize edildiğini” ifade eden Trump, deflasyonun ise birçok açıdan enflasyondan daha olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ve kimsenin deflasyon istemeyeceğini dile getirdi.

Piyasaların gözü bu kararda

Trump’ın Fed başkanlığına ilişkin vereceği karar, özellikle faiz beklentileri üzerinden küresel piyasalarda fiyatlamaları etkileyebilir. Faiz indirimi mesajlarının güçlenmesi, ABD tahvil getirilerinde geri çekilmeye, dolar endeksinde zayıflamaya neden olabilir. Buna karşılık, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesi durumunda yatırımcıların temkinli pozisyon alması da olası görülüyor.