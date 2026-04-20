Piyasaların gözü TCMB'de! Kritik toplantı öncesi BofA’dan dikkat çeken faiz öngörüsü

Orta Doğu'daki savaşın petrol ve gaz fiyatlarını tırmandırıcı etkisi sürerken Türkiye Merkez Bankası (TCMB) yılın 3. faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Bank of America (BofA) ise TCMB'nin 22 Nisan’daki toplantısında efektif fonlama faizini yüzde 40’ta sabit tutmasını bekliyor. Ancak karar oldukça tartışmalı görünüyor.

Bankanın ekonomisti Hande Küçük'e göre, yaklaşan toplantıda yüzde 40’lık efektif fonlama faizinde değişiklik öngörülmüyor.

Merkez Bankası ise iki seçenekle karşı karşıya: Birincisi, bir haftalık repo faizini yüzde 37’de tutup üst bantta fonlama yapmak. İkincisi ise repo faizini yüzde 40’a yükseltmek.

Güvenilirliği güçlendirmek için 300 baz puanlık artış

Küresel piyasalardaki iyileşme ve rezerv artışı, bir haftalık repo faizinin yüzde 37’de kalma ihtimalini artırıyor. Buna rağmen BofA, güvenilirliği güçlendirmek için 300 baz puanlık artışla yüzde 40’a çıkışı daha olası görüyor.

Yüksek enflasyon riskleri ve finansman ihtiyaçları da faiz artışını destekliyor. Merkez Bankası 12 Mart'taki toplantıda efektif fonlama faizini yüzde 40’ta, bir haftalık repo faizini de yüzde 37 sabit tutmuştu.