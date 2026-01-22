Piyasaların gözü TCMB’de: Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan başkanlığında bugün yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek politika faizine ilişkin kararını kamuoyuna duyuracak.

2025 Aralık ayında yapılan son toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 38’den yüzde 35,5 seviyesine çekilmişti.

Ücret artışlarının etkisi yakından izleniyor

Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret ve emekli maaşı artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından dikkatle takip edildiğine işaret ediyor.

Merkez Bankası’nın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak adına sıkı para politikası duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasaların temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Karar metni kritik önem taşıyor

Faiz kararının yanı sıra, PPK karar metninde yer alacak yönlendirmeler yatırımcılar açısından kritik görülüyor. Likidite yönetimi, iç talepte dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık başlıklarına yapılacak vurgular, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları açısından ipucu verecek.

Küresel merkez bankaları da izleniyor

TCMB kararına paralel olarak küresel gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası adımları, Türkiye’ye yönelik sermaye akımları ve döviz kuru istikrarı açısından önemini koruyor.