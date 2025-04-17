Piyasaların gözü TCMB’nin faiz kararında: Beklentiler ne yönde?

Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

TCMB, mart ayında gerçekleştirdiği olağan toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekmişti. Ekonomistler, bu ayki toplantıda herhangi bir değişiklik beklemiyor. Anadolu Ajansı Finans Beklenti Anketi'ne katılan piyasa uzmanları, politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise yüzde 34,5 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Merkez Bankası, mart ayındaki toplantının ardından 20 Mart’ta sürpriz bir şekilde ara toplantı gerçekleştirmiş ve gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmişti.

Ekonomist beklentileri ne yönde?

ForInvest Haber anketine katılan 22 ekonomistin 18'i ise gösterge faizin sabit bırakılacağını öngördü. 3 ekonomist haftalık repo faizinin 350 baz puan, 1 ekonomist 250 baz puan artırılacağı tahmininde bulundu.

2025 yıl sonuna ilişkin medyan faiz tahmini yüzde 34,25 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 40 ila yüzde 30 bandında oluştu. Bir önceki ankette beklenti yüzde 31,50 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin TÜFE beklentileri yüzde 30,00, 2026 sonu beklentileri ise yüzde 20,25 seviyesinde gerçekleşti.

"150 baz puanlık ek faiz artırımına gidilebilir"

Tacirler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar, faiz kompozisyonundaki değişiklikten ötürü, şu aşamada beklentilerini ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) üzerinden belirlemeyi daha doğru bulduklarının altını çizerek, "Kuvvetli gelmesini beklediğimiz nisan ayı enflasyon verileri öncesinde gerçekleşecek olan 17 Nisan PPK toplantı kararında, TCMB hangi faiz kompozisyonunu kullanırsa kullansın, yüzde 46’da bulunan AOFM’de düşüş olmasını beklemiyoruz. Hatta, gerekli olması durumunda ek artırım gelebileceği sinyalinin güçlenebileceği kanaatindeyiz." dedi.

Bu doğrultuda, 17 Nisan toplantısında fonlamanın tekrar politika faizine kaydırılması ve politika faizinin yüzde 46’ya, gecelik borç verme faizinin (koridorun üst bandının) ise yeniden 150 baz puana daraltılarak yüzde 47,5’e çekilmesi ihtimalini güçlü gördüklerine işaret eden Ekonomist Ekin Çınar, "Bununla senaryoda efektifte faiz değişikliği yapılmamış, ancak 'gerekli olması durumunda üst bant üzerinden 150 baz puanlık ek faiz artırımına gidilebilir' mesajı verilmiş olacak" diyerek beklentilerini aktardı.

Enflasyon sinyalleri yakından takip edilecek

Bugünkü karar metninde, enflasyon görünümü ve para politikasının yönüne dair verilecek mesajların piyasalar açısından belirleyici olması bekleniyor. Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporunu 22 Mayıs'ta yayımlayacak. Bir sonraki PPK toplantısı ise 19 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Ekonomistler ayrıca şubat ayına ilişkin cari işlemler hesabında 4,3 milyar dolarlık açık beklentisi taşıyor. 2025 yıl sonu cari açık tahmini ise yaklaşık 22 milyar dolar seviyesinde.