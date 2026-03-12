Piyasaların gözü TCMB'nin faiz kararında: Beklentiler ne yönde?

Orta Doğu'daki savaş piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ekonomistler savaşın yarattığı belirsizlik ve artan enerji fiyatları da göz önünde bulundurarak TCMB'nin dokuz ay önce başlattığı faiz indirimi sürecine bu toplantıda ara vermesini bekliyor.

AA Finans'ın 38 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketine göre ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını, bir ekonomist ise 50 baz puanlık indirim geleceğini öngördü.

Merakla beklenen mart ayı faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak.

İlk indirim beklentilerin altında gelmişti

Yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklayan Merkez Bankası 150 baz puanlık indirim beklentisine karşılık 100 baz puanlık indirime gitmiş ve politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye çekmişti.

Orta Doğu'daki savaşın yarattığı oynaklığa karşı önlem alan Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara vermiş, ayrıca Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurmuştu.