Piyasaların Güven Unsuru: Merkezi Karşı Taraf

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, Merkezi Karşı Taraf Hizmeti’nin, hukuki ve finansal sonuçları itibarıyla hem piyasa katılımcıları tarafından tercih edilen hem de denetim otoriteleri tarafından zorunlu olarak tatbik edilmesi talep edilebilen bir finansal piyasa altyapı hizmeti olduğunu belirtti.

Sungurlu, dünyada organize piyasalardaki tarihi yüz yıldan fazla olan bu hizmetin, küresel çapta yaşanan krizde merkezi karşı taraf/merkezi takas kuruluşlarının gösterdikleri başarının ardından, tezgah-üstü (OTC) türev piyasalarından kaynaklanabilecek riskleri yönetmek için de çözüm olarak görüldüğünü sözlerine ekleyerek, Merkezi Karşı Taraf Hizmeti’nin önemine dikkat çekti.

“Piyasalara ve yatırımcıya birçok avantaj sağlıyor”

Takasbank’ın 2016 yılında ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından CPMI-IOSCO Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Temel Prensiplere uyum sağlayan Nitelikli MKT kuruluşu olarak ilan edildiğini belirten Sungurlu, “Akabinde de aynı yılın Ağustos ayında AB düzenleyici otoritesi olan ESMA’ya üçüncü ülke MKT kuruluşu olarak başvuru sağladık.

Karşı taraf riskinin merkezi olarak yönetilmesi ve azaltılması, MKT Kuruluşunun üyelere karşı ilgili işlemlerin hukuki muhatabı olması, likidite riskinin ve operasyonel riskin azaltılması, bilgi asimetrisinin yönetilmesi, finansal güvenilirliğin ve verimliliğin arttırılması, gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, aracılık ve işlem maliyetlerinin azaltılması, sistemik riskin azaltılması gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Ülkemizin ilk ve tek merkezi karşı taraf kuruluşu olan Takasbank tarafından piyasalara ve yatırımcılara sunulmaktadır” dedi.

"Finansal ekosisteme katkı vermeyi sürdüreceğiz"

MKT’nin sermaye piyasalarında güven ve istikrarın oluşturulmasında mihenk taşlarından biri olduğunu söyleyen Sungurlu, “Ülkemizin finansal ekosisteminin önemli bileşenlerinden biri olarak, sermaye ve para piyasalarında güven ve istikrar düzleminin oluşturulmasında mihenk taşlarından biri olan Merkezi Karşı Taraf Hizmetimiz, küresel rekabet gücümüz ve sektörel birikimimiz sayesinde Türk sermaye piyasalarında global değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.