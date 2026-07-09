Piyasanın cari açık beklentisi belli oldu

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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak "Mayıs 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi 12 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

Beklentiler 280 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arasında

Ankete göre ekonomistlerin mayıs ayına ilişkin cari açık beklentilerinin medyanı 1 milyar 127,5 milyon dolar oldu. Katılımcıların mayıs ayı cari açık tahminleri 280 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar aralığında gerçekleşti.

Yıl sonu cari açık beklentisi 52,2 milyar dolar

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılını 52 milyar 255 milyon dolar açıkla tamamlamasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari açık tahminleri 45 milyar dolar ile 62 milyar 800 milyon dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık vermişti. Aynı dönemde yıllıklandırılmış cari açık ise 37 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.