Pizza sektöründe daralma sürüyor: Yüzlerce şube kapanıyor

ABD'de pizza sektörü, 2026’ya girerken ciddi bir daralma süreci yaşıyor. Son iki yılda artan iş gücü ve gıda maliyetleri, yüksek kira bedelleri ve yoğun rekabet, birçok zinciri şube kapatmaya ya da yeniden yapılanmaya zorladı. Bu tablo, hem küçük hem de küresel markaları etkilerken, tüketicilerin favori pizzalarına erişimini de zorlaştırıyor.

27 şubesini kapattı

Seattle merkezli Mod Pizza, 2024’te yaklaşık 500 şube ile faaliyet gösterirken ekonomik zorluklar nedeniyle 27 şubesini kapattı ve varlıklarını Elite Restaurant Group’a sattı. Ancak bu adımlar yeterli olmadı ve zincirin şube sayısı 2026 Şubat ayı itibarıyla 448’e geriledi. Bu durum, orta ölçekli zincirlerin ayakta kalmakta ne kadar zorlandığını gösteriyor.

İki büyük işletmeci iflas başvurusu yaptı

2025 yılında bazı pizza zincirleri iflas korumasına başvurdu. Bertucci’s Restaurants Nisan 2025’te iflas koruma kapsamında yeniden yapılandırmaya giderken, Backdraughts da benzer bir süreç yaşadı. Büyük zincirlerin franchise işletmecileri de mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Domino’s franchise operatörü People First Pizza Inc. ve Little Caesars işletmecisi Red Door Pizza LLC 2025’te iflas başvurusu yapan şirketler arasında yer aldı.

Pizza Hut 250 şubesini gözden çıkardı

Sektördeki en dikkat çekici gelişmelerden biri Pizza Hut cephesinde yaşanıyor. Zincir, ana şirketi Yum! Brands tarafından yürütülen Hut Forward programı kapsamında, 2026’nın ilk yarısında 250 düşük performanslı şubesini kapatacağını açıkladı. Karar, 2025’te küresel bazda yüzde 1’lik aynı mağaza satış düşüşünün ardından geldi. Buna karşın Pizza Hut International, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya’da büyüme göstermeyi başardı.

Zirvede Domino’s Pizza var

ABD pazarında Domino’s Pizza 7 bin 90 şube ile liderliğini sürdürürken, Pizza Hut 6 bin 700, Little Caesars ise yaklaşık 4 bin 200 şube ile ilk üçte yer alıyor. Ancak mevcut ekonomik koşullar, bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da düşebileceğine işaret ediyor.