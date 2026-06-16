Plaj voleyboluyla hedef 100 milyon Euro gelir
Turizmde spor etkinlikleri öne çıkmaya başladı. Yılda 7 milyon turist ağırlayan Alanya, geçen yıl plaj voleybolunda düzenlediği iki etkinlikte sadece konaklamada 4,5-5 milyon Euro gelir sağladı. Önümüzdeki üç yılda 100 milyon euro gelir hedefleniyor.
Hamide HANGÜL
Golften futbol kamplarına, yamaç paraşütünden rüzgar sörfüne kadar Türkiye, spor turizminde öne çıkan destinasyonlardan. Özellikle plaj voleybolunda Alanya uluslararası takımların gözdesi olmaya başladı. Bu noktada Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, dünya çapında ‘mükemmeliyet merkezi statüsüne kavuşurken, dünya çapında Hollanda’dan sonra bu unvana sahip ikinci merkez oldu. Böylelikle spor turizminden döviz gelirlerini de artırmayı hedefliyor.
Şampiyona otelleri doldurdu
Alanya’da düzenlenen Avrupa plaj voleybolu şampiyonasıyla otel doluluklarının iyi olduğunu dile getiren Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, “Alanya’da otellerde doluluk oranı yüzde 70 civarında, ancak Avrupa şampiyonasından dolayı hemen hemen otellerimiz dolu diyebiliriz” dedi. Alanya olarak yaklaşık 7 milyon misafir ağırladıklarını dile getiren Özcan, “Antalya genelinde yabancı turist sayısı 18 milyon civarında. Bunlar 2025 yılı rakamları, yani Türkiye’ye gelen yabancı turistin yaklaşık yüzde 8 ila 10’unu ağırlıyoruz Alanya olarak” dedi.
Söz konusu etkinliklerin döviz gelirlerine de önemli katkısı olduğuna işaret eden Cem Özcan, “Geçen sene düzenlenen iki organizasyonda 4,5-5 milyon euro gibi şehre bir katma değeri oldu. Sadece otellerde. Konaklama dışındaki harcamalar da dikkate alındığında toplam ekonomik etkinin yaklaşık 9–10 milyon euroya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu herhâlde bunu bir 10 katına çıkacağız gibi. Çünkü ‘mükemmeliyet merkezi’ statüsüne kavuşan tesisimizle, ilk olarak burası gelecek insanların aklına” diye konuştu.
Bu yıl 24 etkinlik düzenlenecek
Söz konusu rakamın 100 milyon euroyu bulup bulmayacağına yönelik bir soru üzerine Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, “100 milyon euroluk gelir hedefi, 2028 yılının sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. Yani 2026, 2027 ve 2028 yıllarında şehrimizde düzenlenmesi planlanan uluslararası voleybol, futbol organizasyonları ve dünya şampiyonalarını içeren 3 yıllık total bir rakamdır” yanıtını verdi.
Dünya plaj voleybolunun merkezi Alanya oluyor
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, Dünya Voleybol Federasyonu yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle, dünya çapında "Mükemmeliyet Merkezi" (Centre of Excellence) statüsüne kavuştu. Törende, tesisin marka değerini uluslararası alanda büyütecek sponsorluk anlaşması da imzalanarak, 3 yıllık isim sponsoru “23 Project” oldu. Böylelikle tesis, sadece uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmakla kalmayıp, artık küresel çapta bir eğitim, kamp ve sporcu gelişim üssü olarak da tescillendi. Törende, merkezin artık yıl boyunca uluslararası kamplara ve dev organizasyonlara ev sahipliği yapacağı açıklandı.