Plaj voleyboluyla hedef 100 milyon Euro gelir

Hamide HANGÜL

Golften futbol kamp­larına, yamaç pa­raşütünden rüzgar sörfüne kadar Türkiye, spor turizminde öne çıkan desti­nasyonlardan. Özellikle plaj voleybolunda Alanya ulus­lararası takımların gözde­si olmaya başladı. Bu nok­tada Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, dün­ya çapında ‘mükemmeliyet merkezi statüsüne kavuşur­ken, dünya çapında Hollan­da’dan sonra bu unvana sa­hip ikinci merkez oldu. Böy­lelikle spor turizminden döviz gelirlerini de artırma­yı hedefliyor.

Şampiyona otelleri doldurdu

Alanya’da düzenlenen Av­rupa plaj voleybolu şampi­yonasıyla otel dolulukları­nın iyi olduğunu dile getiren Alanya Turistik İşletmeci­ler Derneği (ALTİD) Başka­nı Cem Özcan, “Alanya’da otellerde doluluk oranı yüz­de 70 civarında, ancak Avru­pa şampiyonasından dolayı hemen hemen otellerimiz dolu diyebiliriz” dedi. Alan­ya olarak yaklaşık 7 milyon misafir ağırladıklarını dile getiren Özcan, “Antalya ge­nelinde yabancı turist sayı­sı 18 milyon civarında. Bun­lar 2025 yılı rakamları, ya­ni Türkiye’ye gelen yabancı turistin yaklaşık yüzde 8 ila 10’unu ağırlıyoruz Alanya olarak” dedi.

Söz konusu etkinliklerin döviz gelirlerine de önemli katkısı olduğuna işaret eden Cem Özcan, “Geçen sene dü­zenlenen iki organizasyon­da 4,5-5 milyon euro gibi şehre bir katma değeri oldu. Sadece otellerde. Konakla­ma dışındaki harcamalar da dikkate alındığında toplam ekonomik etkinin yaklaşık 9–10 milyon euroya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu herhâlde bunu bir 10 katına çıkacağız gibi. Çünkü ‘mükemmeliyet merkezi’ statüsüne kavuşan tesisimizle, ilk olarak bura­sı gelecek insanların aklına” diye konuştu.

Bu yıl 24 etkinlik düzenlenecek

Söz konusu rakamın 100 milyon euroyu bulup bul­mayacağına yönelik bir so­ru üzerine Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açı­kalın, “100 milyon euroluk gelir hedefi, 2028 yılının sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. Yani 2026, 2027 ve 2028 yıllarında şeh­rimizde düzenlenmesi plan­lanan uluslararası voleybol, futbol organizasyonları ve dünya şampiyonalarını içe­ren 3 yıllık total bir rakam­dır” yanıtını verdi.

Dünya plaj voleybolunun merkezi Alanya oluyor

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, Dünya Voleybol Federasyonu yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle, dünya çapında "Mükemmeliyet Merkezi" (Centre of Excellence) statüsüne kavuştu. Törende, tesisin marka değerini uluslararası alanda büyütecek sponsorluk anlaşması da imzalanarak, 3 yıllık isim sponsoru “23 Project” oldu. Böylelikle tesis, sadece uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmakla kalmayıp, artık küresel çapta bir eğitim, kamp ve sporcu gelişim üssü olarak da tescillendi. Törende, merkezin artık yıl boyunca uluslararası kamplara ve dev organizasyonlara ev sahipliği yapacağı açıklandı.