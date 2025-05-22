Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündem yine yoğun: Yeni teklif masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

Komisyondaki görüşmelere sunulan teklif; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) subayların görevden alınmasına yönelik düzenlemeler, futbol ve diğer spor müsabakalarındaki bahis ve şans oyunlarına dair hükümler ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri ve üniversite rektörlerine ilişkin bazı maddeleri içeriyor.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, teklifin içeriğindeki 4, 9 ve 10. maddelerin yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini açıkladı. Bu maddeler, cumhurbaşkanına TSK'da görevden alma yetkisi tanıyan düzenlemeleri kapsıyordu.

Teklifin görüşmeleri komisyonda devam ederken, spor bahisleriyle ilgili düzenlemeler ve yükseköğretim yönetimi üzerindeki değişikliklerin komisyon üyeleri arasında tartışıldığı belirtildi. Komisyondan geçmesi halinde teklif, Genel Kurul gündemine taşınacak.