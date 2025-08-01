PLASFED Başkanı Karadeniz: PMI’daki düşüş sanayi gücünü tehdit ediyor

İmalat PMI’ın temmuzda 45,9’a gerilemesiyle sanayide 16. ayda da bozulma devam etti. PLASFED Başkanı Karadeniz, talep zayıflığı ve finansman sıkışıklığının üretimi baskıladığını söyledi.

Karadeniz, temmuz ayında 45,9 seviyesine gerileyen PMI’ın, Ekim 2024’ten bu yana görülen en belirgin yavaşlamayı işaret ettiğini vurguladı. Yeni siparişlerin üst üste 25 aydır daraldığını, son düşüşün ise son dört ayın en serti olduğunu ifade eden Karadeniz, hem iç hem de dış talepteki zayıflamanın üretim, istihdam ve satın alma faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

“Talep yetersizliği ve maliyet baskısı çift yönlü sıkıntı yaratıyor”

Kur kaynaklı maliyet artışlarının fiyatları yukarı çekmesine rağmen talep yetersizliğinin bu artışları sınırladığını belirten Karadeniz, “Bu durum hem kârlılığı hem fiyat istikrarını olumsuz etkileyen çift yönlü bir baskı yaratıyor. Sanayi üretimindeki daralma geçici değil; yapısal ve çok boyutlu bir sorunun yansıması” dedi.

Karadeniz, özellikle plastik gibi hammadde açısından dışa bağımlı sektörlerin kur ve emtia fiyatlarındaki oynaklıktan daha fazla etkilendiğine dikkat çekerek, “İç talepteki zayıflama, tüketici güvenindeki düşüşle birleşince sanayici ürettiğini satmakta zorlanıyor. Dış pazarlarda ise durgunluk, korumacılık ve yüksek lojistik maliyetler ihracatçı üzerinde baskı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“Finansmana erişim kolaylaştırılmalı”

Sanayi sektörünün yeniden ivme kazanabilmesi için iç talebi canlandıracak, ihracatı destekleyecek ve üretimi teşvik edecek politikalara ihtiyaç olduğunun altını çizen Karadeniz, “Finansmana erişimin kolaylaştırılması, yatırımların cesaretlendirilmesi ve özellikle katma değeri yüksek üretimin desteklenmesi artık ertelenemez” dedi.