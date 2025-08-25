PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz: “Konkordato sinyalleri iyi okunmalı”

Plas­tik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, yaptığı değerlen­dirmede sanayicinin üretim gücünü koruyabilmesi için “önünü açacak politikalara” acil ihtiyaç olduğunu söyledi.

Son aylarda artış göste­ren konkordato talepleri­ne dikkat çeken Karadeniz, sinyallerin doğru okunması gerektiğini vurguladı. Kon­kordatoyu, firmaların borç­larını yeniden yapılandı­rarak ayakta kalma çabası olarak tanımlayan Karade­niz, “Ancak bu mekanizma­nın sıkça gündeme gelme­si, iş dünyasının içinde bu­lunduğu finansal daralmayı açıkça gösteriyor. Bizim te­mennimiz, firmaların kon­kordatoya ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürebilme­sidir. Bunun için finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ortamının iyileştiril­mesi gerekiyor” dedi.

“Faiz ve enflasyon sanayiciyi zorluyor”

Yatırım kararlarının yük­sek faizler nedeniyle ertelen­diğini, artan enflasyonun ise üretim maliyetlerini katla­dığını ifade eden Karadeniz, faizlerin yüksek seyretmesi­nin, işletme sermayesi ihti­yacını karşılamayı zorlaştır­dığını belirtti. Enflasyonun ise enerji ve hammadde mali­yetlerini sürekli yukarı çekti­ğini kaydeden Karadeniz, bu tablonun hem iç pazarda ta­lebi daralttığını hem de ihra­catta rekabet gücümüzü za­yıflattığını vurguladı.

Üretim gücünü koruyan bir sanayi politikasının Tür­kiye ekonomisinin geleceği için belirleyici olduğuna dik­kat çeken Karadeniz, “Sana­yicinin önünü açmak, aslında ekonominin önünü açmaktır. İhracat yapabilen, katma de­ğer üretebilen, istihdam sağ­layan işletmelerimizin ayak­ta kalması ülkenin büyüme­siyle doğrudan bağlantılıdır. Bizim beklentimiz, yatırım­cıya güven veren, finansma­na erişimi kolaylaştıran ve üretimi teşvik eden politika­ların bir an önce hayata geçi­rilmesidir” diye konuştu.

"Zorluklara rağmen üretiyoruz"

Ömer Karadeniz, zorluklara rağmen sanayicinin Türkiye için üretmeyi sürdürdüğünü, sanayicinin bütün sıkıntılara rağmen istihdam yarattığını, ihracat yaptığını, ülke ekonomisine katma değer sağladığını söyledi. Taleplerini, sanayicinin önünü görebildiği, yatırım kararlarını ertelemek zorunda kalmadığı bir ekonomik ortam olarak sıralayan Karadeniz, “Doğru politikalarla Türkiye ekonomisi yeniden güçlü bir büyüme sürecine girebilir” dedi.