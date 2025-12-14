PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Karadeniz: Zor bir yılı geride bıraktık

Türkiye ekonomisinin 2025 boyunca finansmana erişimdeki zorluklar, maliyet baskısı ve ihracat pazarlarındaki yavaşlama nedeniyle zor bir dönem yaşadığını hatırlatan Karadeniz, buna rağmen üretimin kesintiye uğramadığını söyledi.

Karadeniz, “Çarkları durdurmayan güçlü ve dirençli bir sanayi altyapısına sahibiz” dedi.

Küresel ticaret yeniden şekilleniyor

Karadeniz, küresel ekonomide belirsizliğin arttığı, ticaret hacminin daraldığı bir dönemde Türkiye’nin üretim gücünü korumasının stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, “Avrupa’nın rekabet gücündeki kayıp ihracatçımızı doğrudan etkiliyor. Çin artık yalnızca düşük maliyetli değil; inovasyon ve teknoloji merkezi. Küresel jeoekonomik dönüşüm dikkatle izlenmeli” ifadelerini kullandı.

Plastik sektörü baskıya rağmen üretim sürekliliğini korudu

İç talepteki yavaşlama ve ihracat siparişlerindeki gerilemeye rağmen plastik sektörünün ayakta kaldığını belirten Karadeniz, kapasite kullanım oranlarında baskı yaşansa da sektörün üretim gücünü koruduğunu söyledi.

Girdi maliyetlerindeki artış, lojistikteki belirsizlikler ve hammadde fiyatlarındaki oynaklığın işletmeleri zorladığını dile getiren Karadeniz, 2025’in “tasarruf ve dönüşümün birlikte hissedildiği” bir yıl olduğunu ifade etti.

Sektörde geri dönüşüm, enerji verimliliği ve dijitalleşmeye yönelik yatırımların hız kazandığını da vurguladı.

“Sanayici 2026’ya hazır; öncelik dengelenme ve finansman erişimi”

2026’ya daha öngörülebilir bir ekonomik ortam beklentisiyle girdiklerini belirten Karadeniz, “Yeni yılda sanayi için temel başlık dengelenme ve verimlilik artışı olacak. Yatırımların yeniden ivme kazanması için finansman koşullarının iyileştirilmesi kritik” dedi.

Karadeniz, Yeşil Mutabakat’ın getireceği standartların zorunlulukların yanında fırsatlar da sunduğunu belirterek, “Doğru destek mekanizmalarıyla rekabet gücümüzü artırabiliriz” açıklamasında bulundu.

Sektörün dirençli yapısına dikkat çeken Karadeniz, “Plastik endüstrisi büyük bir ekosistemin parçası. 2026’da daha yenilikçi, çevik ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmak için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.