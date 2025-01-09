Plastiğin ham maddesi granülün teknolojik kullanım artışı geri dönüşüm sektörünü geliştirecek

Bu yıl, plastik, elektronik ve tekstil atıklarına yönelik kotaların yükseltilmesiyle geri dönüşüm sektöründe büyük bir hareketlilik bekleniyor. Kağıt, ambalaj ve plastik atıkların 2025'te çok daha değerli hale geleceğine dikkat çeken Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği Başkanı Fatih Eren, 2024 yılını değerlendirdi ve 2025'e dair beklentilerini paylaştı.

Geçen yıl geri dönüşüm sektörünün iç pazarda daraldığını kaydeden Eren, bu süreçte üretici firmaların yurt dışı pazar ağını genişletmeye çalıştıklarını belirtti. Geri dönüşüm ham maddesini kullanan üretici firmaların sayısında artış yaşandığını kaydeden Eren, sektörün, 2024'te "yüksek enerji maliyetleri ve kira giderleri" ile "beyaz ve mavi yakalı tesis çalışanı istihdamında ve lojistikte yaşanan sorunlar" gibi problemlerle karşı karşıya kaldığını ve bu nedenle zaman zaman geri dönüşümden elde edilen ham madde fiyatlarının orijinal ham maddeden yukarıda kalabildiğini kaydetti.

Sektöre yönelik teşvikler artırılmalı

Fatih Eren, bu yıl itibarıyla geri dönüşüm sektöründe teşviklerin artırılması konusunda gerekli adımların atılmasını istediklerini belirterek, plastiğin ham maddesi olan granülün 2025'te daha teknolojik olacağını ve kullanım alanının artacağını bildirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve benzeri yasal çerçevelerin önemine işaret eden ve firmaların geri dönüşüm odaklı stratejiler benimsemesi gerektiğini vurgulayan Eren, şu değerlendirmelerde bulundu: "Özellikle plastik ve elektronik atıkları ile tekstil atıklarına yönelik kotaların yükseltilmesi, sektördeki hareketliliği artıracak. Geri dönüşümün ham maddesi olan ve yerüstü madenleri olarak adlandırdığımız kağıt, ambalaj atığı, plastik atıklar 2025'te çok daha değerli hale gelecek. 2022 yılında kendisini hissettiren 'atık savaşları', bu sene ciddi boyutlara gelebilir. Burada markaların geri dönüşüm çalışmalarının belirleyici olacağını düşünmekteyiz."

Depozito Yönetim Sistemi

Eren, Türk üretici tesis ve şirketlerin AB'deki yeni düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmelerinin önemine değinerek, 2025 yılında hızlıca yeniliklere entegre olunması gerektiğini vurguladı ve Depozito Yönetim Sistemi (DYS) ile sıfır atık proje ve çalışmalarının ismini sıklıkla duyduklarını kaydederek, uygulamanın bu yıl 30 bin adet noktada başlamasını beklediklerini, sıfır atık tarafında da çalışmaların iyi gittiğini, 2025'te sıfır atık belgesi alan firmaların sayısında da artış beklediklerini anlattı.

Geri dönüşüm sektöründe dünyanın ilk 4 üreticisinden biri: Türkiye

Türkiye'nin geri dönüşüm sektöründe dünyanın ilk 4 üretici ülkesinden birisi olduğunu kaydeden Eren, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin ihracatındaki kaliteyi ve nitelikli ürün miktarını yükseltmek için geliştirilmiş geri dönüşüm tesislerine hatta ileri dönüşüm tesislerine ihtiyaç var. Bu bakış açısıyla geri dönüşüm sektöründe hem sürdürülebilirlik hem de teknolojik altyapı olanağıyla Döngüsel Ekonomi Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımızı hızlandırdık. OSB projemizi Sakarya Karasu Limanı'na 3 kilometrelik mesafede kurmayı planlıyoruz. Böylece ihracatta lojistik maliyetleri de dengeleyeceğiz. Proje, Avrupa ve dünya standartlarında üretim yapabilmeye olanak sağlayacak. Sıfır atık belgesi olan Türkiye'nin ilk yeşil enerji OSB projesi olacak. Tesiste atık sular filtrelenerek peyzaj sulamada, fabrika atıkları ise yakma tesisinde enerjiye dönüşecek. 2025'in son çeyreğinde çalışmalara başlamayı hedefliyoruz."