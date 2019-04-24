Plastik atıkların yeni adresi Türkiye

24 Nisan 2019

Çevre Örgütü Greenpeace'in yayımladığı yeni rapora göre, Çin'in yurt dışından plastik atık alımına 2018'de yasak koymasının ardından, bu atıkların yeni adresi Endonezya ve Türkiye oldu.

Çin'deki yasak henüz uygulamaya girmeden plastik atık akışı Malezya, Vietnam ve Tayland'a yönelmişti. Ancak bu ülkelerin de hızlı bir şekilde plastik ithalatına kısıtlamalar getirmesiyle plastik atık akışı Endonezya, Hindistan ve Türkiye'ye kaydı. Plastik atıklarını ihraç eden ülkelerin başında ise ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya geliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Greenpeace Doğu Asya, "2016-2018 dünya plastik atık ticareti verileri ve Çin'in yurt dışından atık ithalini yasaklamasının etkileri" başlıklı raporunu yayımladı.

Rapor, 2016-2018 yılları arasında en fazla plastik atık ithal ve ihraç eden 21 ülkenin ithalat ve ihracat verilerini içeriyor. Rapora göre plastik atık ihracatı, 2016 yılında 12.5 milyon tondan 2018'de 5.8 milyon tona düşerek yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı.

Türkiye'nin ithalatı 2016 yılının başında aylık 4 bin tondan, 2018'in başında aylık 33 bin tona yükseldi. İthalat, 2018 yılının ortalarında aylık 20 bin tona geriledi ve sabit kaldı.

Türkiye'nin İngiltere'den ithalatı Ekim 2018'den itibaren 10 bin tona ulaşarak hızlı bir artış gösterdi. Türkiye'ye en fazla plastik atık ihraç eden 10 ülke; İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa ve Japonya.