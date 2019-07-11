Plastik mamul üretimi ilk çeyrekte yüzde 36 geriledi

11 Temmuz 2019

DÜNYA

İSTANBUL - Plastik sektöründe hem üretim, hem iç pazar hem de ithalatta ciddi düşüşlerin olduğunu ortaya koyan raporda sadece ihracat pozitif görünümüyle dikkat çekiyor. Ancak ihracat verileri de miktardaki yüzde 10 artışa karşın ciroda sadece yüzde 2’lik bir artış gerçekleştiğini ve aynı trendin sürmesi halinde ihracatın bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 2, değer bazında ise yüzde 3 kayıpla yılı kapatacağını gösteriyor. Tüm bu rakamlar plastik sektörünün artan girdilere karşın hem iç pazara hem de ihracata daha düşük rakamlarla ürün sattığını ortaya koyuyor.

2018 yılının ilk üç aylık döneminde 3 milyon 477 bin ton ve 13 milyar 641 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi, 2019 yılının eş döneminde 2 milyon 241 bin tona ve 8 milyar 161 milyon dolara düştü. Böylece üretim 2018 yılının aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 36, değer bazında ise yüzde 40 geriledi. Plastik mamul üretiminin 2019 yılı sonunda 2018 yılına göre miktar bazında yüzde 2, değer bazında yüzde 5 gerileyerek; 8.9 milyon ton ve 32.6 milyar dolara düşeceği tahmin ediliyor.

Söz konu dönemde plastik hammadde ortalama kilogram birim ithal fiyatı ise 1.3 dolar, ortalama kilogram birim ihracat fiyatı 1.27 dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ithalat fiyatı yüzde 13, ihracat fiyatı yüzde 15 geriledi.

Sektör tehlike sinyalleri veriyor

Bir yandan ekonomik zorluklarla mücadele eden sektörün diğer yandan topyekûn plastik karşıtı kampanyalardan olumsuz etkilendiğini kaydeden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “2019 yılı ilk çeyrek sektör rakamlarımız da bunu teyit eder nitelikte. Hemen hemen tüm sektörlere girdi sağlayan ve hayatımızın her alanında kendine yer bulan plastik sanayimizin rakamları tehlike sinyalleri veriyor. Bir yandan çevreyi korurken diğer yandan, Avrupa’nın en büyük ikinci plastik üreticisi olan ülkemizin sanayisine zarar vermeyecek politikalar oluşturmamız şart. PAGEV olarak tüm paydaşlarımızla birlikte çevre ile uyumlu bir kalkınma modeli için çalışmaya hazırız” dedi.