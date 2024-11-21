Plastik poşet için karar günü... Zam gelecek mi yoksa yine sabit mi kalacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu, plastik poşetler için yeni yılda uygulanacak fiyatı belirlemek üzere bugün toplanıyor.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığı'ndaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor. Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Plastik poşet kaç lira olacak?

Atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirildi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre poşetlerin ücretli hale getirildiği dönemden bu yana enflasyon yüzde 650'nin üzerinde ancak poşet ücreti 25 kuruşta sabit kaldı.

Poşet eğer enflasyon artışı oranında zamlanmış olsaydı bugün 1 lira 88 kuruştan satılması gerekiyordu.