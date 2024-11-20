Plastik poşetlere 2025 tarifesi! Komisyon yarın toplanıyor

Plastik kirliliğinin önüne geçmek için 2019'dan itibaren ücretli satılan plastik poşetler, 2024'te zamlanarak 25 kuruş olmuştu.

Yeni tarife yarın belli oluyor

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet ücreti ise kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın belirlenecek.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

Plastik poşet ücretleri ne kadar olacak?

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor. Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek. Ancak henüz netleşen bir rakam yok.