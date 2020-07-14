PLAT üyesi 17 firma Türkiye’nin 'en büyükleri' arasında

14 Temmuz 2020

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasında PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği üyesi 17 firma listede yer aldı.

Listede yer alan PLAT üyesi firmaların 2019’daki üretimden satışları toplamı 2018 yılına göre yüzde 21,36 artarak 20 milyar 733 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde firmaların net satışlarının toplamı da 2018’e göre yüzde 28,52 artarak 25 milyar 348 milyon liraya yükseldi. PLAT Derneği üyeleri ağırlıklı olarak gıda, ambalaj ve temizlik ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçlarının 2019 yılında ülke ekonomisi ve sanayine ışık tutan değerli veriler ortaya koyduğunu ifade etti.

Özel markalı ürünlerin alışveriş sepetindeki ağırlığı her geçen gün arttığına dikkat çeken Özer, sektörlerinin 2019 yılını yüzde 20’lik büyüme ve yaklaşık 60 milyar TL ciro ile kapattığı bilgisini verdi. Firmalarının pandemi döneminde de başta gıda, temizlik ve hijyen ürünleri olmak üzere artan talep karşısında yoğun bir çaba içinde olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

"Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından zorlu geçen bir yıl olan 2019 yılında firmalarımızın her şeye rağmen üretmeye devam ederek satışlarını artırmalarını çok önemli buluyoruz. İSO 500’de 2019 yılında 17 üye firmamız yer aldı. 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun 2019’daki üretimden satışları 2018 yılına göre yüzde 16,4 artarken listede sıralanan PLAT üyelerinin üretimden satışları yüzde 21,36 arttı. Aynı dönemde net satışları yüzde 28,52 artış kaydetti. Gıda, temizlik ve hijyen ürünleri, ambalaj gibi sektörlerde üretim yapan firmalarımızın çoğunluğu üretimden satışlarını çift haneli rakamlarda artırdılar. İç talepteki daralma ve küresel ekonomide yaşanan durgunluk, ticaret savaşları, jeopolitik riskler gibi birçok olumsuzluğa karşın başarılı bir performans gösteren ve büyümeye devam eden firmalarımızı kutluyorum. Üyelerimizi Türkiye sanayinin dev şirketleri arasında görmekten gurur duyuyor ve önümüzdeki yıllarda yeni firmaların katılımıyla bu sayının daha da artmasını diliyoruz."

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDEKİ PLAT ÜYELERİ