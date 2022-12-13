Platform Turizm'in halka arz büyüklüğü 450,5 milyon TL oldu

Platform Turizm’in sermayesinin 220 milyon TL’den 244 milyon 750 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 24 milyon 750 bin adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 24 milyon 750 bin adet pay olmak üzere toplam 49 milyon 500 bin adet pay 9,10 TL fiyatla halka arz edilirken, Şirketin halka açıklık oranı %20,22 oldu. Türkiye’nin yenilikçi aracı kurumlarından İnfo Yatırım aracılığıyla 8-9 Aralık tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda, Platform Turizm’in halka arz büyüklüğü 450 milyon 450 bin TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul AŞ tarafından paylaşılan verilere göre, talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 3,7 katına denk gelen 1,6 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 180 milyon 704 bin 973 TL nominal değerli talep geldi. Platform Turizm’in halka arzına 630 bin 866 yatırımcı katılım gerçekleştirdi.

Aracı oldukları halka arzlarda hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Çeyrek asra dayanan birikimimiz, uzmanlığımız ve sektördeki güvenilirliğimiz ile aracılık faaliyetlerini yürüttüğümüz her halka arz için kendimize büyük hedefler koyuyoruz. 2022 yılında aracılık faaliyetlerini yürüttüğümüz beşinci halka arzımız olan Platform Turizm, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve 450 milyon TL’yi aşan halka arz büyüklüğüne ulaştı. Halka arz sürecine katılım sağlayan 630 bini aşan yatırımcıyla birlikte emeği geçen Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a teşekkür ederiz” dedi.