Platin ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesi 4 yıllık zirveye ulaştı

Piyasalar ABD-Çin ticaret görüşmelerine kilitlenirken, platin yüzde 2’den fazla yükselerek dört yıllık zirveye ulaştı. Bugün Londra’da gerçekleşecek görüşmelerin öncesinde platin fiyatları 1.194,85 dolar/ons seviyesine ulaştı.

Altın ve gümüşe yatırım alternatifi olarak görülen platin, son haftalarda büyük yükseliş kaydederken piyasa raporunun metale olan talebin arttığını ve arzın azaldığını vurgulaması bu yükselişi hızlandırdı.

Diğer değerli metallerde ise fiyatlar sabit kaldı. Yatırımcılar kritik görüşme öncesinde ABD varlıklarına temkinli yaklaşırken altın 200 doların altında olsa da güçlü seyrini sürdürüyor.

Gümüş vadeli işlemleri yüzde 0,2 yükselerek 36,205 dolar/ons seviyesine ulaştı ancak geçen hafta kaydedilen yaklaşık 14 yıllık zirvede kalmaya devam etti.

Bakırın ateşi ise düştü. En büyük ithalatçı konumundaki Çin’den gelen zayıf veriler, talep endişelerini artırırken Londra Metal Borsası’nda bakır vadeli işlemleri yüzde 0,1 yükselerek 9.698,70 dolar/ton seviyesine ulaştı, ABD bakır vadeli işlemleri ise 4,8508 dolar/pound seviyesinde sabit kaldı.

Çin ticaret verileri, bakır ithalatının mayıs ayında nisanda kaydedilen rekor seviyelerden yüzde 18 düştüğünü gösterdi.