Platin piyasası altı çeyrek sonra ilk kez fazla verdi

Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), İran merkezli çatışmaların etkisiyle platin piyasası bileşenlerinin ocak-mart döneminde altı çeyrek sonra ilk kez fazla verdiğini açıkladı. Yatırım talebindeki gerileme ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon ile faiz artışı olasılığını artırması bu gelişmede belirleyici oldu.

2025 yılında yüzde 127 oranında yükselen spot platin, ocak ayında 2 bin 919 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı. Orta Doğu'daki çatışmaların şubat sonunda başlamasıyla yatırımcıların teminat tamamlama çağrıları için likidite arayışına girmesi, değerli metal satışlarını beraberinde getirdi ve fiyatlar 2 bin dolar seviyesine geriledi.

Platin piyasası, 2026 yılının ilk çeyreğinde 268 bin ons fazla kaydetti. Bu veri, 2025 yılının aynı döneminde görülen 658 bin ons açık ile zıtlık oluşturuyor. Yıllık bazda talep yüzde 31 azalarak 1 milyon 500 bin onsa gerilerken, net yatırım çıkışları 225 bin ons olarak gerçekleşti. Otomotiv ve mücevherat sektörlerindeki tüketim de bu dönemde zayıf seyretti.

Güney Afrika arzındaki toparlanma tedariki artırdı

Toplam platin arzı, ilk çeyrekte yüzde 18 artışla 1 milyon 700 bin onsa yükseldi. Geçen yıl Güney Afrika'da yaşanan sel felaketleri üretimi kısıtlamıştı. Maden arzı ilk çeyrekte yüzde 22 artarken, yüksek fiyatlar geri dönüşüm faaliyetlerini yüzde 7 artırdı. WPIC verilerine göre, maden üretimi ve geri dönüşümdeki artış toplam tedariki destekleyen temel unsurlar oldu.

İlk çeyrekteki fazlaya rağmen WPIC, platin piyasası genelinde 2026 yılı için açık tahminini 240 bin onstan 297 bin onsa yükseltti. Yıl genelinde talebin yüzde 9 düşerek 7 milyon 700 bin onsa gerilemesi bekleniyor. Mücevherat talebinde yüzde 12, yatırım talebinde ise yüzde 54 azalış öngörülüyor. Toplam arzın ise yüzde 2 artışla 7 milyon 400 bin onsa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açığı kapatmak adına yer üstü stoklarının yüzde 15 azalarak 1 milyon 700 bin onsa gerilemesi bekleniyor. Bu durum, küresel platin piyasası genelindeki arzın üç aylık talepten daha kısa bir süreyi karşılayabileceğini gösteriyor. Yıllık bazda talep daralmasına rağmen devam eden yapısal arz eksikliği, uzun vadeli fiyat dengesi üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturma potansiyelini koruyor.