Platin ve paladyumda 2026 beklentileri rekor seviyelere çıktı

Analistler, arz sıkıntısı, ticaret tarifelerindeki belirsizlik ve altından platin ile paladyuma yönelen yatırım talebi nedeniyle 2026 için fiyat tahminlerini önemli ölçüde yükseltti. Platin için ortalama 1.550 dolar/ons, paladyum için ise 1.262,50 dolar/ons seviyeleri öngörülüyor.

Küresel değerli metal piyasalarında 2026 yılına ilişkin platin ve paladyum beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Reuters’in 30 analist ve tüccarla gerçekleştirdiği ankete göre, 2026 yılında platinin ons başına ortalama 1.550 dolar, paladyumun ise 1.262,50 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Bir önceki ankette platin için 1.272 dolar, paladyum için ise 1.100 dolar öngörülmüştü. Bu tahminlerdeki artış, arz sıkıntıları, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve yatırımcıların altından diğer metallere yönelmesi gibi faktörlerle ilişkilendirildi.

Platin fiyatları arz yetersizliğiyle destekleniyor

Standard Chartered analisti Suki Cooper, platinin uzun vadede güçlü kalacağını vurguladı:

“Platin fiyatlarının daha yüksek seviyeleri test etmesini ve 2026'da derinden yetersiz arz altında kalmasını beklemeye devam ediyoruz.”

2025 yılı için platin fiyatının ortalama 1.249,50 dolar olması bekleniyor. Bu öngörü, üç ay öncesine göre dikkat çekici bir yukarı revizyon anlamına geliyor.

Paladyumda da toparlanma sinyalleri

Paladyum tarafında da iyimser tahminler dikkat çekiyor. 2026 yılı için 1.262,50 dolar/ons seviyesinde medyan tahmin yapılırken, 2025 yılı için ortalama fiyat beklentisi 1.106 dolar olarak belirlendi.

Piyasada bu yıl platin fiyatları yaklaşık yüzde 76, paladyum fiyatları ise yüzde 56 oranında yükseldi. Bu artış, sanayi üretiminde toparlanma ve yeşil enerji teknolojilerinde kullanılan metal talebinin artmasıyla destekleniyor.