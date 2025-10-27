Platin ve paladyumda 2026 beklentileri rekor seviyelere çıktı
Küresel değerli metal piyasalarında yön değişti. Arz sıkıntıları, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve yatırımcıların altın yerine alternatif metallere yönelmesiyle analistler, 2026 yılı için platin ve paladyum fiyat tahminlerini önemli ölçüde yukarı çekti. Uzmanlara göre platin 1.550 dolar, paladyum ise 1.262 dolar seviyesinde işlem görebilir.
Analistler, arz sıkıntısı, ticaret tarifelerindeki belirsizlik ve altından platin ile paladyuma yönelen yatırım talebi nedeniyle 2026 için fiyat tahminlerini önemli ölçüde yükseltti. Platin için ortalama 1.550 dolar/ons, paladyum için ise 1.262,50 dolar/ons seviyeleri öngörülüyor.
Küresel değerli metal piyasalarında 2026 yılına ilişkin platin ve paladyum beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Reuters’in 30 analist ve tüccarla gerçekleştirdiği ankete göre, 2026 yılında platinin ons başına ortalama 1.550 dolar, paladyumun ise 1.262,50 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Bir önceki ankette platin için 1.272 dolar, paladyum için ise 1.100 dolar öngörülmüştü. Bu tahminlerdeki artış, arz sıkıntıları, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve yatırımcıların altından diğer metallere yönelmesi gibi faktörlerle ilişkilendirildi.
Platin fiyatları arz yetersizliğiyle destekleniyor
Standard Chartered analisti Suki Cooper, platinin uzun vadede güçlü kalacağını vurguladı:
“Platin fiyatlarının daha yüksek seviyeleri test etmesini ve 2026'da derinden yetersiz arz altında kalmasını beklemeye devam ediyoruz.”
2025 yılı için platin fiyatının ortalama 1.249,50 dolar olması bekleniyor. Bu öngörü, üç ay öncesine göre dikkat çekici bir yukarı revizyon anlamına geliyor.
Paladyumda da toparlanma sinyalleri
Paladyum tarafında da iyimser tahminler dikkat çekiyor. 2026 yılı için 1.262,50 dolar/ons seviyesinde medyan tahmin yapılırken, 2025 yılı için ortalama fiyat beklentisi 1.106 dolar olarak belirlendi.
Piyasada bu yıl platin fiyatları yaklaşık yüzde 76, paladyum fiyatları ise yüzde 56 oranında yükseldi. Bu artış, sanayi üretiminde toparlanma ve yeşil enerji teknolojilerinde kullanılan metal talebinin artmasıyla destekleniyor.