PlayStation 5'in Avrupa fiyatlarına zam geldi: Türkiye'de de zam gelecek mi?

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 serisi oyun konsollarına Avrupa, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da zam yapma kararı aldı.

Buna göre Avrupa ve İngiltere'de PlayStation 5 konsolunun fiyatını yaklaşık yüzde 11 oranında arttı.

Şirket zamlarının nedeni olarak yüksek enflasyon ve değişken döviz kurlarını gösterdi.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre; PS5, bugünden itibaren Avrupa'da 500 Euro, İngiltere'de ise 430 sterline satılacak. Avustralya'da fiyatlar 830 Avustralya dolarına çıkarken Yeni Zelanda'da ise 950 Yeni Zelanda dolarına satılacak.

Türkiye'de zam var mı?

Yurt dışında artan fiyatların ardından Türkiye fiyatları da yakından takip edilmeye başlandı.

Ancak henüz şirketten Türkiye fiyatlarına zam yapıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Şu anda 29 bin TL bandında bulunan PlayStation 5 Türkiye fiyatlarına da yüze 11 oranında zam yapılması halinde fiyatlar 32 bin TL'nin üzerine çıkacak.