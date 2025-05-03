PMI endeksinde bozulma 13 aydır hız kesmedi

Türkiye’nin ekonomik bü­yümesinde öncü göster­gelerden biri olarak ka­bul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) an­ketinin Nisan 2025 dönemi so­nuçları açıklandı. Veriler 13’ün­cü ayda da iyileşmeye işaret et­medi ve bozulmanın sürdüğü görüldü. Eşik değer 50 olarak ka­bul ediliyor. Ve bu veri iyileşme­ye işaret ediyor. Fakat endeks bir önceki aya göre de değişim gös­termedi. 47,3 puan seviyesinde kaldı. Gıda üretimi hariç nere­deyse bütün sektörler kötümser seviyede kaldı. Firmalar zorlu dış piyasa koşullarına ve talepte­ki durgunluğa dikkat çekti. Üre­timdeki düşüş belirgin olmasına rağmen mart ayına göre daha ha­fif gerçekleşti.

Siparişlerde daralma ikinci çeyrek başında hız kesti

Benzer şekilde hem toplam ye­ni siparişler hem de yurt dışın­dan alınan yeni siparişlerde da­ralmalar ikinci çeyreğin başında hız kesti. Bununla birlikte hem iç piyasada hem de yurt dışı pa­zarlarda talep koşulları durgun olmaya devam etti. İmalatçılar, yeni siparişlerdeki yavaşlama­ya bağlı olarak istihdamı ve satın alma faaliyetlerini azalttı. Böy­lece düşüş eğilimi istihdamda beşinci aya, satın alma faaliyet­lerinde ise on ikinci aya ulaştı. Firmaların stok seviyelerini de azalttıkları görüldü. İmalatçılar, girdilere yönelik talebin durgun seyrine bağlı olarak, tedarikçi­lerin teslimatlarını nisanda üst üste ikinci ay hızlandırdığını be­lirtti. Tedarikçi performansında Aralık 2022’den bu yana en be­lirgin iyileşme kaydedildi.

TL’deki değer kaybı girdi fiyatlarını arttırdı

Ayrıca Türk lirasındaki değer kaybı ve ham madde maliyet­lerindeki yükselişe bağlı ola­rak girdi fiyatları enflasyonu son bir yılın en yüksek düzeyine çıktı. Bu faktörler aynı zaman­da satış fiyatlarındaki artışın da sürmesine yol açtı. Nihai ürün fiyatlarında enflasyon ivme ka­zanarak son yedi ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Gıdada büyüme ılımlı tekstilde sert fren

İstanbul Sanayi Odası Türki­ye Sektörel PMI Nisan 2025 ra­poru, yılın ikinci çeyreğinin ye­ni siparişlerde genele yayılı bir ivme kaybıyla başladığına işa­ret etti. Bu eğilimden ayrışarak genişleme bölgesinde kalan tek sektör, gıda ürünleri oldu. İyileş­menin gözlendiği tek sektör olan gıda ürünlerinde ise büyüme ol­dukça ılımlı seyretti. Yeni sipa­rişlerde en belirgin düşüş tekstil ürünlerinde yaşandı. Yeni ihra­cat siparişlerinde ise iki sektö­rün artış göstermesi sonucu ha­fif daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. Böylece, anket kapsamında takip edilen 10 sektörün sekizin­de üretim yavaşlama kaydetti. Bu sayı bir önceki ay altı olarak ger­çekleşmişti. Yeni siparişlerde ol­duğu gibi, üretimde de en sert ya­vaşlama tekstil ürünlerinde ya­şandı. Üretimin arttığı tek sektör gıda ürünleri olurken elektrikli ve elektronik ürünler sektörün­de ise değişim gözlenmedi.

Kimya sektöründe istihdam hacmi arttı

Talep ve üretim gereksinimlerinde görülen düşüş nedeniyle firmalar ikinci çeyreğin başında genel olarak istihdamı azaltma eğilimi gösterdi. Başta tekstil ürünleri olmak üzere sekiz sektörde çalışan sayıları düşüş kaydetti. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ile gıda ürünleri kategorilerinde ise istihdam hacmi arttı. Benzer şekilde, satın alma faaliyetleri de sektörlerin çoğunda yavaşladı.

‘Önümüzdeki aylarda büyümeye yaklaşılır’

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “İmalatçılarının karşı karşıya kaldığı zorluklara nisan ayında belirsiz bir uluslararası ekonomik ortam eklendi. Yeni siparişler, üretim ve ihracattaki yavaşlamalar son PMI anketinde de devam etti. Bazı göstergelerde iyileşme sinyalleri, sektörün önümüzdeki aylarda potansiyel olarak büyüme bölgesine yaklaşabileceğine dair umutları artırdı” dedi.