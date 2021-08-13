Polateli OSB, Kilis’e lig atlatacak

Suça karışmamış Suriyelilere kayıt içinde çalışmaları için çalışma izni verilmeli

Hacı Mustafa Celkanlı / Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Kilis, kendi nüfusundan daha fazla sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Kentimizde bir ayda hastanelerde doğan 500 bebekten 400’ü Suriyeli. Nüfus böyle hızlıca artınca tüm altyapımız yetersiz kaldı. Yetersiz hastane, yetersiz okul… Şu anda AB’nin desteğiyle bir hastane daha yapılıyor, 2022’de hizmete girecek. Ama mevcut okul kadar okul yapmamız da lazım. Kilis’te Suriyeliler geçici koruma altında gibi değil, buranın bir parçası olarak yaşıyorlar. Özellikle küçük esnafl arın önemli bir bölümü artık Suriyeli. Manavlık mesleği genelde onlarda, yeme içme sektörü, restoranlar Suriyelilerin. Aralarında büyük iş kuranlar, fabrikaları olanlar da var. Türkler Avrupa’ya işçi olarak gittiklerinde, o ülkeler tarafından özelliklerine göre seçildiler. Bu göçle o göç arasında bazı farklar var. Şimdi Türkiye’de Suriyelilerin durumu tartışılıyor. Ama Türkiye de Avrupalılaşıyor, Türkler daha az çocuk yapıyor. Gelecekte işgücüne ihtiyacımız olacak, bu da bizim bir gerçeğimiz. Küçük Sanayi’ye gidin, oradaki tüm çıraklar Suriyeli. Suriyeliler 2011’den sonra Türkiye’ye gelmeye başladı. Eğer, devletimiz o günden bugüne, tam 10 yıldır Türkiye’de işçi olarak çalışmış, hiçbir suça karışmamış Suriyelilere çalışma izni verirse, biz o kişileri uyum sağladıklarını tescil ederek, kayıt içinde çalıştırmış oluruz. Valiliğimizle, Emniyet Müdürlüğümüzle sürekli istişare içindeyiz. Suç oranları çok yüksek değil. İşgücünü kayıt altına almalıyız.

Suriyelilerin araçlarına "SA" plakalarını da biz önermiştik

Teoride ve pratikte bazen farklılar olabiliyor. Onun için deneyimlerimizi devletimizin ilgili makamlarına aktarıyoruz. Suriyelilerin kendi ülkelerinden getirdikleri araçlardaki plakalar Arapçaydı. Bir trafik kazasına karıştıkları zaman tespit edilmelerinde sorun oluyordu. Şimdi SA ile başlayan geçici plakaları var. Bu öneriyi de Cumhurbaşkanımıza götüren kişi benim. Böylece o araçların muayenesi ve sigortası da yapılabiliyor.

"Parasını verelim orada kalsınlar" doğru yaklaşım değil

Suriyeliler konusunda uluslararası toplumdan beklentimiz direk maddi yardım değil. Burada yatırım yapılması, istihdam sağlanması. Mesela OSB’mizin altyapısına destek istedik. Fabrikalar kuralım, hem kendi vatandaşımızı hem de Suriyelileri istihdam edelim… Gelen bazı yardımları çok iyi niyetli görmüyorum. “Parasını verelim orada kalsınlar” doğru bir yaklaşım değil.

80 bin kişiyi istihdam edecek OSB'de tahsis 2022'de

Kilis, 6. Bölge teşviklerinden ve Cazibe Merkezleri programından faydalanıyor. Yaptığınız yatırımın yüzde 80’ini devlet size, faaliyette bulunduğunuz 10 yıl içinde vergilerden düşerek destek oluyor. Bunun için yatırımcılar açısından cazip. Kilis 1. OSB’mizde 1.200 kişi çalışıyor, 2. OSB’mizde 4 bin kişi çalışmasını bekliyoruz. Gaziantep’e gittiğinizde 1.200 çalışan neredeyse bir fabrikada çalışıyor. İşsizliğin yoğun olduğu kentimizde bizim yatırımlarda önceliğimiz emek yoğun sektörleri buraya çekmek. İki bölgemizde de yer kalmadı. 2. OSB’de inşaatlar da yükseliyor. Bunun için 3. Genişleme Alanı’nın çalışmaları başladı. Ayrıca oda olarak, Polateli ilçemizde 13 milyon metrekarelik bir OSB kurduk. Buranın tapusunu aldık, imar planları onaylandı. Bu yıl içinde arsa tahsislerine başlayacağız. En küçüğü 50 dönüm olmak üzere arsalarımız olacak. 9 milyon metrekaresini 1. Etap olarak açacağız. Burada 70-80 bin kişinin çalışmasını hedefl iyoruz. Kentimize lig atlatacak. Bir diğer hedefimiz Polateli OSB’mizi Amanos Tüneli ile İskenderun limanına 82 kilometre ile bağlamak. İki proje birbirini tetikleyecek. 200 civarı parselimize şimdiden 10 katı 2 bin başvuru var. Hem çevreyi hem istihdamı düşünerek tahsis yapacağız. Başvurularımızdan tekstil sektörünün yoğunlukta olduğunu görüyorum. Şöyle diyorum; “Babam gelse rant için buradan arsa vermeyiz”. Burayı tercih edenlerin çoğunluğu Gaziantep’in sanayicisi, Polateli OSB’miz için onlarla yola çıktık. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay ağabey, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan ağabey, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet ağabey, Adil Konukoğlu ağabeyimiz… Her zaman söylerim Antep bizim ağamız, Allah yanımızdan eksik etmesin. Hem kepçeyi vuracağız, hem tahsisi yapacağız. Ayrıca, Tekstilkent projesi rahmetli eski belediye başkanımız Abdi Bulut’un fikriydi. Kilis OSB’mizin yönetiminin yetki alanında. 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Çok güzel olacağına inanıyoruz.

Kilis; zeytinine destek, Cennet Çamuru’na ilgi bekliyor

Bağcılık ve zeytincilikte öndeyiz. Bizim zeytinimiz Türkiye’de sayılı zeytinlerden. Kahvaltılık değil, yağlık bir zeytin. Asit oranı düşüktür, çok lezzetlidir. Bu yıl zeytinyağından üreticimizin yüzü güldü. Fiyatlar üretici açısından daha iyi. Toplama tekniklerinde bazı hatalar vardı, bu konuda profesyonellerden destek aldık, eğitim verdik. Kentimizin birinci önemli ekonomi gündemi Polateli OSB ise, ikinci en önemli konumuz zeytinyağımızdır. Kilis zeytininin şöyle bir tehlikesi var; yapısı gereği var yılı yok yılı oluyor. Ağacı ekersiniz 6-7 yıl sonra verim almaya başlarsınız. Gemlik zeytinini ekersiniz ki kahvaltılık zeytindir, 2 yıl içinde verim alırsınız. Keşke Gemlik zeytinlerini yasaklasaymışız. Çünkü ilk ekildiğinde bizim ağaçlarımıza hastalık getirdi. Kilis zeytin ağacının özelliği hiçbir ilaca, kimyasala ihtiyacı olmamasıdır. Çok kadim bir ağaçtır. Aynı fabrikada Kilis zeytini de Gemlik zeytini de sıkılıyor. Asit oranımızı da bozuyor. Bakanlıktan Kilis zeytinyağı üreticilerine bir destek istedik. Böylece aradaki farkı kapatıp, bu değeri korumuş oluruz. Koruma altına almamız lazım. Bizim üçüncü konumuz gastronomimiz. Yemek çeşidimiz Gaziantep’ten fazladır ama reklamımız yok. Burada yetişen koyunun bile havasından suyundan tadı başkadır. Yemeklerimizle ilgili coğrafi işaretler almaya başladık. Eritilmiş yağla harmanlanan tel kadayıfın fıstık ve kaymakla servis edildiği enfes bir lezzetimiz var, ismi Cennet Çamuru. Bu özel lezzeti sadece burada yiyebilirsiniz, taşınamaz bozulur.

İhracat için ümitvarız

2019 yılında Türkiye’deki iller arasında 57. ihracatçı kentiz. O yıl ihracatımız 55 milyon 347 bin 770 dolar oldu. 2020’de 62’nci sıradayız, 44 milyon 400 bin 480 dolarlık ihracat yapmışız. 2021’in ilk 7 ayında 63’üncü sıradayız ve 34 milyon 317 bin 730 dolarlık ihracat yapmışız. Bizim ihracatımız içinde Suriye bölgesine giden, elektrik, doğalgaz, gıda ve BM’nin yardımları var. İhracatımızda gerileme var ama ümitvarız. Yoksa bu koltukta oturmamamız gerekir. 10 kez düşsek 10 kez kalkacağız. Başka ülkemiz yok, mücadeleye devam edeceğiz. Hükümetimizden devletimizden, bunca misafirle uyumlu bir şekilde yaşadığımız için pozitif ayrımcılık bekliyoruz.