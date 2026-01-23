Polisan Yunanistan'daki iştirakini satıyor
Polisan Holding, Yunanistan'daki iştiraki Polisan Hellas’taki paylarının tamamını 2,6 milyon euro bedelle Yunanistan merkezli Ilvief SA ve Sunrise Hellas MIKE’ye devredecek. Üretimini geçen yıl durduran Polisan Hellas’ın satışıyla birlikte Polisan Holding’in Yunanistan’daki faaliyetleri sona erecek.
Polisan Holding (POLHO), Yunanistan'daki iştiraki Polisan Hellas'ın satışı için anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, satışa ilişkin temel detaylar paylaşıldı.
2,6 milyon euro bedelle devredilecek
Açıklamaya göre, Bitlis ailesinin Polar Yatırım aracılığıyla sahip olduğu Polisan Hellas paylarının tamamı, 2,6 milyon euro işlem bedeli üzerinden, mevcut borç tutarının düşülmesi suretiyle kapanışta hesaplanacak net satış bedeliyle Yunanistan merkezli Ilvief SA ve Sunrise Hellas MIKE'ye devredilecek.
Üretim geçen yıl durmuştu
PET şişe üretimi amacıyla kurulan Polisan Hellas, geçen yılın haziran ayında üretimini
durdurmuştu. Satış işlemiyle birlikte Polisan Holding'in Yunanistan operasyonlarından çıkışı tamamlanmış olacak.