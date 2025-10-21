EGM maaş promosyonu açıklandı mı, ne kadar? Polisin maaş promosyonu belli oldu mu? İhale sonucu nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyon anlaşmasına yönelik ihale teklifleri bugün alındı.

5 banka teklif verdi

24 bankanın davet edildiği ihalede sadece 5 banka teklif verdi. İhale açılışında en yüksek teklif 3 yıl için 70 bin TL ile Vakıfbank'tan geldi. Yapı Kredi Bankası, açık artırmanın 3. turunda çekildi.

Diğer teklif veren bankalar ve teklif tutarları ise şöyle sıralandı:

-İş Bankası -36 ay- 30 bin TL

-Ziraat Bankası -3 yıl- 50 bin TL

-Yapı Kredi -3 yıl- 54 bin TL

-Halk Bankası -36 ay -75 bin TL



-Vakıfbank -3 yıl- 75 bin TL

En yüksek teklif 90 bin TL

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi veren banka 90 bin TL ile yine Vakıfbank olurken, komisyon teklifleri değerlendirip kararını açıklayacağını duyurdu.

Beklenti 300 bin TL'ydi

Polis memurlarının ihaleden beklentisi ise 300 bin TL'ydi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı için maaş promosyon tutarını 270 bin TL olarak belirlemişti. Bu tutarın tek seferde ve peşin olarak ödenmesi, ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında ekstra ödeme yapılması istenmişti.

2022'de Vakıfbank ile imzalanan 3 yıllık protokolde polislerin maaş promosyonu 27 bin liraydı.