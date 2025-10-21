EGM maaş promosyonu açıklandı mı, ne kadar? Polisin maaş promosyonu belli oldu mu? İhale sonucu nedir?

Polisin maaş promosyonu belli oluyor: İşte en yüksek teklif!
Polisin merakla beklediği maaş promosyonu belli oluyor. Bugün gerçekleşen EGM maaş promosyonu ihalesinde bankaların teklifleri alındı. Polislerin 300 bin TL beklediği promosyon tutarına karşılık ihale başlangıcında bankaların en yüksek teklifi 75 bin TL oldu. Açık artırma sonunda ise en yüksek rakam Vakıfbank'tan geldi. İşte polislerin merakla beklediği promosyon ihalesine ilişkin tüm detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyon anlaşmasına yönelik ihale teklifleri bugün alındı.
5 banka teklif verdi
24 bankanın davet edildiği ihalede sadece 5 banka teklif verdi. İhale açılışında en yüksek teklif 3 yıl için 70 bin TL ile Vakıfbank'tan geldi. Yapı Kredi Bankası, açık artırmanın 3. turunda çekildi.
Diğer teklif veren bankalar ve teklif tutarları ise şöyle sıralandı:
-İş Bankası -36 ay- 30 bin TL
-Ziraat Bankası -3 yıl- 50 bin TL
-Yapı Kredi -3 yıl- 54 bin TL
-Halk Bankası -36 ay -75 bin TL
-Vakıfbank -3 yıl- 75 bin TL
En yüksek teklif 90 bin TL
Açık artırma sonunda en yüksek teklifi veren banka 90 bin TL ile yine Vakıfbank olurken, komisyon teklifleri değerlendirip kararını açıklayacağını duyurdu.
Beklenti 300 bin TL'ydi
Polis memurlarının ihaleden beklentisi ise 300 bin TL'ydi.
Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı için maaş promosyon tutarını 270 bin TL olarak belirlemişti. Bu tutarın tek seferde ve peşin olarak ödenmesi, ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında ekstra ödeme yapılması istenmişti.
2022'de Vakıfbank ile imzalanan 3 yıllık protokolde polislerin maaş promosyonu 27 bin liraydı.