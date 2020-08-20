Politika faizi nedir?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz oranı değişmedi. Politika faizinin sabit tutulmasının ardından, "Politika faizi nedir?" sorusuna yanıt aranıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararı açıklandı. TCMB politika faizi oranını 8,25'te sabit tuttu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, politika faizi nedir, sorusuna yanıt aramaya başladı.
Politika faizi nedir?
Merkez bankaları bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranını kendisi belirler. Bu faiz oranlarını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlar. Bu nedenle bu faiz oranına politika faizi denilmektedir.
Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.