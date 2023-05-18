Politika faizi sabit mi kalacak?

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin sabit bırakılacağı ve yüzde 8,50 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu.

Foreks Haber anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

Ankette, 2023 yılsonuna ilişkin görüş veren 4 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 13,25 oldu. Yılsonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 25,00, en düşük beklenti ise yüzde 8,00 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 25,25 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 50,00 ila yüzde 13,50 bandında gerçekleşmişti.

İlk faiz değişikliğinin zamanı ne?

Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 4 ekonomistin 1'i ağustos veya eylül, 2'si eylül, 1'i ise kasım ayı tahmininde bulundu.

TCMB, Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, mart ve nisan aylarında ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu.