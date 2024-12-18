Politika faizini sabit bırakacağı öngörülen BoJ sürpriz bir karar verebilir mi?

Asya'da yatırımcıların tüm dikkati Japonya Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı politika faizinde. Banka'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler çok yüksek olsa da, ülkede enflasyonun son dönemde hızlanmasından ötürü uzmanlar Banka'nın sürpriz bir faiz artışı yapabileceğini de belirtiyor.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ihracat kasım ayında yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, ithalat yüzde 3,8 azalarak tahminlerden fazla geriledi. Ülkenin kasım ayı dış ticaret dengesi 117,6 milyar yen açık verdi. Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong ise enflasyonun gelecek iki yılda istikrarlı olmasını beklediklerini söyledi.

Borsalarda durum...

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.178 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.484 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 19.856 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.380 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 80.264 puandan işlem görüyor.