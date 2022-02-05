'Politikada yeni sayfalar açılacak, fırsatlar, ticarete dönüşecek'

İmam GÜNEŞ

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde ihracatçılarla buluşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, açılış konuşmasını TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yaptığı etkinlikte, “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Bazen yerli ve milli olmanın kendimizi dünyaya kapatmakmış gibi algılanabildiğine dikkat çeken İbrahim Kalın, “Bizim aradığımız şey bir üst kavram olarak altın orandır. Altın oran dengeyi sağlayan temel unsurdur. Türkiye doğu ile batı arasında, yerel-milli olmak ile küresellik arasında, gelenek ile modernize arasında bu altın oranı ve dengeyi kurmuştur. Siyaset anlayışımızı ve ticaretimizi altın oranla geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bazı ülkelerle yeni sayfa açma hazırlığı

Bazı ülkelerle yeni sayfalar açma hazırlığında olduklarını dile getiren, şu bilgileri verdi: “Mısır ile görüşmelere başladık. Suudi Arabistan ile görüşmelerimiz devam ediyor. İsrail ile önemli bir noktaya geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti krizin aşılmasında önemli bir rol oynadı, önümüzdeki dönemde Ukrayna konusu gündemimizde olmaya devam edecek. Ukrayna ile imzalanan STA, ikili ticaretimize katkı sağlayacak, ilişkilerimizin devamı için önemli bir rol oynayacaktır. Ukrayna, önümüzde 3-5 ayın değil, 3-5 yılın konusu olmaya devam edecek. Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki koridorunun açılması normalleşme diye tabir ettiğimiz sürecin bir parçasıdır. Hem karayolu hem de demir yolu çalışmaları sürüyor. Yakın zamanda somut neticelerini göreceğiz. Bu süreç hem Türkiye’yi hem de Azerbaycan’ı ve tüm bölgeyi rahatlattığı gibi en çok Ermenistan’ı rahatlatacak. Türk Hava Yolları Erivan’a uçuşlarını başlattı. Türkiye ve Ermenistan arasında bir normalleşme süreci var. Eş zamanlı olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır sorunları çözülecek ve barış anlaşması imzalanacak. Bu koridor, bizim Azerbaycan’ın ötesine gitmemizi kolaylaştıracak. Birçok ülkede yeni fırsatlar oluşacak. Yakında meyvelerini toplamaya başlarız. 2022 yılı, sorunların çözüme kavuştuğu, güzel haberlerin olacağı bir yıl olacak.”

"İhracat, büyükelçilik açılan ülkelere yüzde 30 arttı"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye’nin güçlü bir global vizyon ile dünyada en fazla dış misyona sahip olan beşinci ülke konumuna yükseldiğini vurguladı. Büyükelçilik açılan ülkelere ihracatın yaklaşık yüzde 30 oranında artığını söyleyen Gülle, şu açıklamalarda bulundu: “Dış politikada Afrika kıtasına gösterilen ilgi dış ticaretimize doğrudan yansıdı. Afrika’ya ihracatımız son 20 yılda 14 kat arttı. Kıtayla ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Ülkemizin dış politikası ticaretin önünü açtı. İhracatımız dış politikamızı güçlendirdi. İhracatımız, pandemi öncesi zirve yılımız olan 2019'a kıyasla; ABD'ye yüzde 64, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 52, İsrail'e yüzde 42, Rusya'ya yüzde 39, Ukrayna'ya yüzde 35, Çin'e yüzde 34 arttı. Geçtiğimiz yıl 112 ülkeye ihracat rekoru kırmayı başardık. Önceki gün imzalanan Türkiye – Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması ile ikili ticaretimizde inşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Bundan sonrasında da yeni hedeflere, ülkemizin jeopolitik konumunun avantajlarını sonuna kadar kullanarak kararlılıkla yürüyeceğiz.”

"Güvenliğin üç alanına yatırım yapılacak"

Metaverse gibi yeni dünyalarla yeni fırsatlar ve tehditler ortaya çıkacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, bu dünyalara ilgisiz kalma şansının olmadığının altını çizdi. “Bunları doğru yönetebilirsek, fiziki gerçekliğin ötesindeki alternatif sanal gerçeklikleri insanlığa sunabilmek için belki yeni fırsatlar olacaktır” diyen Kalın, “Web 3.0 ve metaverse gibi birtakım gerçeklikler artık hayatımızda yer alıyor. Geleceği inşa eden yazılımcılar bulunuyor. Önümüzdeki dönem biyo güvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği konuları da ön plana çıkacak. Buradaki faaliyet ve yatırımlarımızı da artıracağız” dedi.