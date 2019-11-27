Poliüretan ve kompozitte bölgesel liderler buluşuyor

27 Kasım 2019

Poliüretan ve kompozit sektörlerinin önemli isimleri, Putech Eurasia ve Eurasian Composites Show’da düzenlenecek olan panelde bir araya geliyor. Avrupa Esnek Poliüretan Köpük Blok Üreticileri Derneği (EUROPUR) Başkanı Bart ten Brink, Flokser Kimya İcra Kurulu Üyesi Dr. Başar Yıldız, Kimteks Poliüretan CEO’su Cavidan Karaca, Pürplast Genel Müdürü Mehmet Şişmanoğlu ve DOW Türkiye Poliüretan Sistem Evi Direktörü Levent Atmaca poliüretan pazarının bugünü ve geleceği, AR-GE çalışmaları ve pazardaki rekabet konularında konuşacak.

Endüstrideki yeniliklerin odakta olacağı panellerde, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde kompozit ve poliüretanın yeri ve öneminden bahsedilerek, başarı hikayeleri konuşulacak. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi için önemli olduğu belirtilen iki sektörün bölgesel buluşması anlamına gelen fuarlar, 12 bin metrekarelik alanda 200’ün üzerinde katılımcısıyla düzenlenecek.

Poliüretan uçaktan yapılara, ayakkabıdan elektroniğe, otomobilden, savunma sanayiine medikalden spora pek çok alanda kullanılıyor. Türkiye’nin savunma sanayiindeki hızlı gelişimi ile dikkat çeken kompozit de dayanıklılığı ile inşaattan yenilenebilir enerjiye, kara, deniz, havacılık sanayii ve demiryollarına kadar birçok sektörde her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

Poliüreten ve kompozit, ürünlerde katma değeri artırıyor

Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde özellikle savunma sanayiinin en önemli bileşenlerinden olan poliüretan ve kompozit, sektörel bakımdan Türkiye’nin dünya liderliğine giden yolda en önemli araçlarından olma iddiasını sürdürüyor. Poliüretan ve kompozit kullanılarak yapılan yerli İHA ve SİHA ile dünyanın dikkatini çeken Türkiye, bir çok yerli ve milli üründe bu bileşenlerle yüksek katma değer üretiyor.

Yatak ve mobilya, yapı ve inşaat, elektronik, havacılık, savunma, otomotiv ve ulaşım, ayakkabı, ambalaj, tekstil, beyaz eşya, iklimlendirme, medikal gibi bir çok sektörde, poliüretanın kullanımı her geçen gün artıyor. En çok bilinen yalıtım özelliğinin yanı sıra, şekillendirilebilir ve hafif olması nedeniyle, pek çok alanda maliyetleri düşürüyor. Bununla birlikte, ek işlemle yapılabilen yanmazlık özelliğiyle benzersiz fırsatlar sunuyor. Enerji verimliliğinin artması nedeniyle poliüretan sektörüne nihai kullanım sektörlerinden gelen talep, her geçen gün artıyor. Poliüretan endüstrisi de, farklı ve yenilikçi kullanımlar için yoğun Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, Avrupa’da 6’ncı büyük kompozit üreticisi

Karbon fiber uygulamaları, CTP boru uygulamaları, otomotiv ve ulaşım, yenilenebilir enerji, denizcilik, yapı-inşaat ve mühendislik plastikleri gibi pek çok sektörün gelişiminde payı bulunan kompozit sektörünün gelecek be yılda, küresel ölçekte yüzde 4 büyüyerek ile 10 milyon tonluk üretim hacmine ulaşacağı öngörülüyor. Avrupa’da 6’ncı büyük kompozit üreticisi olan Türkiye, bu alanda global pazardaki ortalamanın üzerinde büyüme gösteriyor. Geçen yıllarda Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 8 ila yüzde 12 arasında büyüme kaydeden sektörün, bu yılı yüzde 5 büyümeyle kapatması bekleniyor.