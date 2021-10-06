Polonyalı giyim şirketinden Türkiye planı

Dünyanın önde gelen giyim firmalarının Türkiye'ye olan ilgisi artmaya devam ediyor. Asya ile Avrupa arasındaki yüksek navlun fiyatları ve teslimatlardaki gecikmeler nedeniyle üretimi yakın pazarlara taşıma kervanına Polonyalı giyim mağazası zinciri LPP de katıldı.

25 ülkede bin 800'den fazla mağazası bulunan LLP, tedarik zincirinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırabileceklerini duyurdu.

Türk giyim üreticileriyle temasta olduklarını belirten şirketin CFO’su Przemyslaw Lutkiewicz, Türkiye’de üretimin daha pahalı olmasına rağmen Asya’daki üretimlerinin bir kısmını Türkiye’ye kaydırabileceklerini ve arz risklerini düşürebileceklerini söyledi.

Şirket, Asya'dan gelecek olan yeni sezon koleksiyon ürünlerinin üç hafta geciktiğini, navlun fiyatlarının 14-15 bin dolara kadar çıktığını ve maliyet baskısının arttığını açıkladı.

Geçen hafta benzer bir açıklama İtalyan moda devi Benetton'dan gelmişti. Benetton CEO'su Massimo Renon, şirketin 2022 sonuna kadar Asya'daki üretimi yarıya indirme hedefi çerçevesinde Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır'da üretimi artırarak üretimi büyük pazarlara daha yakın yerlere taşıyacağını söylemişti.

Hugo Boss da üretimi merkeze daha yakına getirmeyi planladığını açıklamıştı.

Öte yandan satışların yüksek oranda arttığı Noel sezonu öncesi Lululemon, Gap ve Kohl's gibi şirketler siparişlerin gecikmemesi için çok daha pahalı olan hava yolunu tercih ediyor.