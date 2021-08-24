Polyester ithalatında yüzde 35 artış koruma önlemi getirdi

Hüseyin GÖKÇE

Yerli üretici SASA Polyester’in başvurusunu değerlendiren Ticaret Bakanlığı, polyester elyaf ithalatında geçen yıla göre yüzde 35 artışı da göz önünde bulundurarak ek mali yükümlülük getirdi.

Ek mali yükümlülüğe tabi polyester ithalatı, bu yılın 6 aylık döneminde miktar bazında yüzde 20.5 artarak 114 bin 240 tona, ödenen para ise yüzde 35.3 artarak 135.5 milyon dolara çıktı.

Polyester elyaf ithalatına 3 dönem halinde ek mali yükümlülük uygulanmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak aynı kararla birlikte 136 ülkeden, her dönem 5 bin 531 ton olmak üzere toplam 16 bin 593 tonluk ürün için mali yükümlülükten muaf tarife kontenjanı açıldı.

Buna göre 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) polyester elyaf ithalatında birinci yıl kg başına 0.060 dolarlık ek mali yükümlülük alınacak. Ek mali yükümlülük takip eden bir yıl için 0.058 dolar, üçüncü dönemde ise 0.056 dolar olacak.

Ek mali yükümlülükler, gümrük idareleri tarafından ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilerek, genel bütçeye irat kaydedilecek.

Polyester ithalatına yönelik korunma önlemi alınması için başvuru SASA Polyester firmasından gelmişti.Miktar yüzde 20.5 artarak 114 bin 240 tona, ödenen para ise yüzde 35.3 artarak 135.5 milyon dolara çıktı.