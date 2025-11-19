Mazota zam mı geldi, ne zaman gelecek? Motorin fiyatları ne kadar olacak?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına cumadan geçerli olmak üzere 2,5 lira civarında zam gelecek.

Benzin fiyatlarında ise bir dğeişiklik olması beklenmiyor.

Zammın ardından motorin fiyatları ne kadar olacak?

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 57,63 liradan, Ankara'da 58,66 liradan, İzmir'de 59 liradan satılıyor.

Zammın ardından fiyatların yaklaşık olarak İstanbul'da 60,13 liraya, Ankara'da 61,16 liraya, İzmir'de ise 61,50 liraya yükselmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 54,91 liradan, Ankara'da 54,51 liradan, İzmir'de 55,77 liradan satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.