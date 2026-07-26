Popeyes'ta iflasın son perdesi: Son 23 restoran da el değiştirdi

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ABD'de Popeyes restoranlarının en büyük franchise işletmecilerinden biri olan Sailormen Inc., iflas sürecindeki son önemli satışını da gerçekleştirdi. Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, şirketin Orlando bölgesinde bulunan son 23 Popeyes restoranının SBH Foods PLK LLC'ye 2,67 milyon dolar karşılığında satışını onayladı.

İlk etapta restoranların RFI Ventures LLC tarafından satın alınması planlanmıştı. Ancak alıcının işlemi süresi içinde tamamlayamaması üzerine restoranlar ikinci kez satışa çıkarıldı ve yeni alıcıya devredildi.

97 restoran daha önce el değiştirmişti

Sailormen, haziran ayında da toplam 97 Popeyes restoranının satışına onay almıştı. Bu kapsamda 50 restoran Pulse Restaurant Group LLC'ye, 16 restoran Popeyes Louisiana Kitchen Inc.'e, 5 restoran SBH Foods PLK'ye ve 3 restoran da 61 Biscuits LLC'ye devredildi.

39 şube kapatıldı

Şirket, alıcı bulunamayan 39 restoranını ise tamamen kapattı. Sailormen, başarısız satış girişimleri, kredi yükümlülüklerinde yaşanan temerrüt, açılan davalar ve art arda gelen mağaza kapanışlarının ardından 2026 yılının ocak ayında Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurmuştu.

Mahkemeye sunulan belgelerde, zarar eden restoranların kapatılmasıyla şirketin yıllık 1 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Popeyes markası iflas etmedi

İflas sürecinin yalnızca franchise işletmecisi Sailormen Inc. ile sınırlı olduğu, Popeyes Louisiana Kitchen markasının ise faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

1987 yılında 10 restoranla kurulan Sailormen, iflas başvurusu öncesinde Florida ve Georgia eyaletlerinde 136 Popeyes restoranı işletiyor ve yaklaşık 2.900 kişiye istihdam sağlıyordu. Dünya genelinde ise Popeyes markasının 2.700'den fazla restoranı bulunuyor.