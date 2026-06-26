Popeyes'ta kriz büyüyor: Onlarca restoran kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

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Miami merkezli Popeyes franchise işletmecisi Sailormen Inc., yılın başında ABD'de Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurmasının ardından yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, maliyetleri azaltmak amacıyla 136 restoranını satışa çıkarsa da sürecin beklendiği gibi ilerlemediği açıklandı.

52 restoran için alıcı çıkmadı

Fast Company'nin haberine göre, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen açık artırmada satışa sunulan restoranlardan 52'sine alıcı bulunamadı. Mahkemeye sunulan belgelerde şirket avukatları, söz konusu restoranların artık mali yük oluşturduğunu ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla bu şubeleri işletmek için gerekli finansmanın kullanılamayacağını belirtti.

Mahkeme ise şu ana kadar Florida ve Georgia eyaletlerinde bulunan 18 restoranın kira sözleşmelerinin feshedilmesine onay verdi. Bu şubelerin haziran ayı sonuna kadar faaliyetlerini durdurması bekleniyor.

Daha fazla şube kapanabilir

Şirket yetkilileri, kalan restoranlar için yeni yatırımcı bulunamaması halinde önümüzdeki aylarda ilave mağaza kapanışlarının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Sailormen Inc., yüksek enflasyon ve pandemi sonrasında azalan müşteri trafiğinin mali yapıyı ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtti.

Öte yandan satış sürecinde Popeyes markası 16 restoranı geri satın alırken, Pulse Restaurant Group ise 50 restoranı bünyesine kattı.

Müşteriler şaşırmadı

Kapanış haberleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar uzun süredir restoranlarda hizmet kalitesinin düştüğünü, fiyatların ise hızla arttığını savunarak gelişmenin sürpriz olmadığını dile getirdi.

Bazı müşteriler ise hizmet kalitesinin şubeden şubeye değiştiğini belirterek kendi bölgelerindeki restoranlardan memnun olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 3 bin 600 restoranıyla ABD ve Kanada'nın en büyük fast food zincirleri arasında yer alan Popeyes, yaptığı açıklamada satış sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve restoranların önemli bölümünün güçlü yerel işletmecilere devredildiğini bildirdi. Şirket, bu gelişmenin Florida ve Georgia'daki Popeyes markasının gücünü gösterdiğini vurguladı.