Popüler giyim mağazası bugün 6, ay sonuna kadar 27 şubesini kapatacak

Cadde mağazalarının zor günler geçirdiği İngiltere’de, River Island kapanışlarına hız verdi. Moda perakendecisi, ay bitmeden 27 şubeyi kapatma planının yeni adımı olarak bugün altı mağazasında daha satışları durdurdu.

220 mağaza, 5 bin 500 çalışan

Şirketin bugün kapattığı altı mağaza şöyle: Bangor Bloomfield, Cumbernauld, Hartlepool, Kilmarnock, Northwich ve St Helen’s. Kapanış dalgasının ilk adımı ise geçen hafta sonu, 18 Ocak Pazar günü gerçekleşmişti.

River Island’ın hedefi, ay sonuna kadar toplam 27 şubeyi kapatarak mağaza ağını küçültmek. Şirketin halen İngiltere ve İrlanda genelinde 220 mağazada yaklaşık 5 bin 500 çalışanı bulunuyor.

Yeniden yapılandırma ve kira indirimi

River Island, Ağustos 2025’te mahkeme onaylı bir yeniden yapılandırma planı kapsamında toplam 33 mağazayı kapatacağını açıklamıştı. Bu adımın, şirketin “yönetim altına girme” riskini önlemek için atıldığı kaydedildi. Bunun yanında şirket, 71 mağazada daha düşük kira ödemeyi planlıyor.

“Her şey satılsın” indirimleri

Kapanacak şubelerde “Her şey satılsın” kampanyalarıyla kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde büyük indirimler uygulanıyor. Alışveriş yapanların bazı ürünlerde yüzde 60’a varan indirim yakalayabildiği ifade ediliyor.