Popüler restoran zinciri iflasın eşiğinde: 28 şube kapanıyor

ABD’de restoran sektörü, 2025’te başlayan ve 2026’ya da taşan ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Artan enflasyon, yükselen işçilik ve gıda maliyetleri, tedarik zinciri sorunları ve tüketicilerin dışarıda yeme alışkanlıklarındaki değişim, birçok zinciri şube kapatmaya ya da iflas korumasına başvurmaya zorladı. Bu süreçte bazı markalar yeniden yapılanmayı seçerken, bazıları tamamen sahneden çekiliyor.

Maliyetler yüzde 35 arttı

Sektördeki en büyük sorunlardan biri maliyetlerdeki sert yükseliş oldu. Son beş yılda gıda ve işçilik maliyetleri yaklaşık yüzde 35 artarken, menü fiyatları da Şubat 2020-Nisan 2025 döneminde yüzde 31 yükseldi. Ulusal Restoran Birliği verilerine göre bu fiyat artışları, tüketicileri restoranlardan uzaklaştırdı. Talebin düşmesi ise zincirlerin gelirlerini baskılayarak finansal sürdürülebilirliği zorlaştırdı.

40 şubesini kapattı

Son dönemde iki büyük casual dining zinciri iflas korumasına başvurdu. On The Border Mexican Grill & Cantina, 2025 başında yaklaşık 120 şubeyle faaliyet gösterirken, kira ve performans sorunları nedeniyle 40 şubesini kapattıktan sonra Mart 2025’te iflas başvurusu yaptı.

Benzer şekilde Bravo Brio Restaurants LLC, Bravo Italian Kitchen ve Brio Italian Grille markalarını kapsayan yapısıyla, Ağustos 2025’te son beş yıl içinde ikinci kez iflas koruma sürecine girdi.

Bahama Breeze için yolun sonu

Son olarak ada temalı konseptiyle tanınan Bahama Breeze, kalan 28 şubesini kapatma kararı aldı. Zincirin sahibi Darden Restaurants, 14 restoranın kalıcı olarak kapatılacağını, kalan 14’ünün ise başka Darden markalarına dönüştürüleceğini açıkladı. Kalıcı kapanacak restoranların Nisan 2026 başına kadar faaliyet göstermesi bekleniyor. Dönüştürülecek şubelerin ise 12-18 ay içinde yeni markalara geçmesi planlanıyor.