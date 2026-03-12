Popüler vegan restoran zinciri iflasın eşiğinde

ABD ve Kanada’da faaliyet gösteren popüler vegan restoran zinciri Planta, mali kriz nedeniyle iflas sürecinde önemli bir dönemece girdi. Şirket daha önce borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

Ancak finansman bulamaması ve faaliyetlerini sürdürecek yeterli nakit kaynağının kalmaması nedeniyle dava tasfiye sürecine dönüştürüldü. Bu süreçte şirketin varlıklarının satılması ve elde edilen gelirle alacaklıların ödenmesi planlanıyor.

Hızlı büyüme finansal yük getirdi

2016 yılında kurulan Planta, kısa sürede Kuzey Amerika’daki en dikkat çekici vegan restoran markalarından biri haline gelmişti. Zincir; Miami, New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta ve Toronto gibi büyük şehirlerde restoranlar açarak hızlı bir genişleme stratejisi izledi. Bitki bazlı mutfağa olan ilginin artmasıyla marka önemli bir popülerlik kazanmış ve yıllık gelirini birkaç yıl içinde milyonlarca dolara çıkarmıştı.

Ancak hızlı büyüme yüksek maliyetleri de beraberinde getirdi. Şirketin iflas belgelerinde varlıklarının yalnızca 50 bin-100 bin dolar arasında olduğu, buna karşılık borçlarının 10 milyon-50 milyon dolar arasında bulunduğu ifade edildi.

Pandemi sonrası restoran sektörü zorlandı

Uzmanlara göre Planta’nın mali sorunlarının arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Pandemi döneminde restoran trafiğinin azalması, artan kira maliyetleri ve üçüncü taraf yemek teslimat platformlarına bağımlılık şirketin giderlerini ciddi şekilde artırdı. Ayrıca son yıllarda tüketicilerin restoran harcamalarını kısmaya başlaması da gelirleri olumsuz etkiledi.

Bu durum yalnızca Planta’yı değil, ABD’deki birçok restoran zincirini etkiliyor. Son dönemde Red Lobster, TGI Fridays ve bazı diğer restoran markaları da benzer finansal sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Vegan restoran trendi yavaşlıyor

Bir dönem hızla büyüyen bitki bazlı restoran sektörü de son yıllarda talep düşüşü yaşıyor. Alternatif et ürünlerinin yüksek fiyatları ve tüketici alışkanlıklarındaki değişim bu alandaki birçok markanın satışlarını düşürdü. Bu gelişmeler, vegan restoran zincirlerinin finansal sürdürülebilirliğini zorlaştırdı.

Tasfiye süreci sektör için uyarı oldu

Planta’nın tasfiye sürecine girmesi, restoran sektöründe yaşanan finansal baskıların en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor. Uzmanlara göre yüksek maliyetler, değişen tüketici davranışları ve ekonomik belirsizlikler restoran zincirleri için risk oluşturmaya devam ediyor.