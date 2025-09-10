Portekiz'den Türk müeahhitlere çağrı: Türk firmalara 75 milyar dolarlık yatırım projelerinde dev fırsatlar!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye–Portekiz ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

İkili ticarette yeni hedef: 3,5 milyar dolar

Açıklamaya göre, 2024 yılında önemli ölçüde artış göstererek 3 milyar dolara yükselen ikili ticaret hacminin, 2025 yılında 3,5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve farklı sektörlerde iş birliğinin derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Portekiz’den Türk firmalarına yatırım çağrısı

Portekiz hükümetinin önümüzdeki yıllarda hayata geçireceği yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konut ve haberleşme projelerinde Türk firmalarının aktif rol üstlenmesi beklendiği vurgulandı.

Küresel projelerde elde ettiği tecrübe ve kapasiteyle öne çıkan Türk müteahhitlik sektörü, bu yıl ekim ayında Portekiz’e düzenlenecek iş heyeti programıyla yeni fırsatları değerlendirecek. Ayrıca, 2026 yılının başında Türkiye ve Portekiz arasında bakanlar düzeyinde JETCO Toplantısı yapılacağı açıklandı.

Yeşil ve dijital dönüşüm vurgusu

Bakan Bolat, görüşmede Türk iş dünyasının Portekiz ve Avrupa Birliği bölgesindeki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına dikkat çekerken, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki fırsatlara da işaret etti.

Türkiye’nin Portekiz ile siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayii alanındaki ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğu ifade edildi.