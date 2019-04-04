Poşet beyannamesinde son gün 24 Nisan

04 Nisan 2019

Plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı; kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğer mükellefler için üç aylık olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan geri kazanım katılım payı beyannamesi genel tebliğine göre mükellefler, plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi beyanname vermekle yükümlü olacaklar.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin beyanname, 24 Nisan'a kadar verilecek ve 30 Nisan'a kadar ödenecek.

Kaynak: Reuters