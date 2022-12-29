Poşete market 38.5, tüketici 25 kuruş ödeyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, plastik poşette yüzde 122,93 düzeyindeki yeniden değerleme oranıyla 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı, bu kararla 38,5 kuruş olarak belirlendi. Böylece, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Öte yandan kararla, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için de geri kazanım katılım payı tutarlarında düzenleme yapıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulamayla plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atık oluşumunun önüne geçildi. Ayrıca bu azalmayla yaklaşık 23 ton sera gazı salınımının da önüne geçilmiş oldu. Plastik poşet kullanımındaki azalma ile Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de düştü ve 3,8 milyar lira tasarruf edildi.