Postayı drone getirecek, evi drone taşıyacak

11 Ekim 2017

Da Vinci Enstitüsü Direktörü ve Google gelecek bilimcisi (fütürist) Thomas Frey, drone’ların ilerleyen yıllarda insanlığa daha nitelikli hizmet vereceğini belirterek, “Yakın bir gelecekte İstanbul dahil büyük şehirlerde 50 bin drone uçacak ve yüzden fazla alanda insanların hayatına değecek.” dedi.

Frey, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Zorlu Performans Sanatları Merkezinde düzenlediği Futuristanbul etkinliğinde gelecek hakkında öngörülerini paylaştı.

Teknolojinin insan hayatının her alanında gözle görülür değişime yol açtığını hatırlatan Frey, teknolojik imkanların demokrasi kültürünün gelişimine de katkı sunacağını belirterek, “Online oylama konusu yakın gelecekte seçimleri daha proaktif hale getirebilir. Ülke başkanlarının seçimi için ülkeler online seçimler yapabilir, olimpiyat oyunlarının hangi ülkede yapılacağı bu yolla belirlenebilir. İnsanlar evlerinde ya da yolda mobilden oyunu vererek demokratik hakkını kullanabilir.” diye konuştu.

“İspanya’da herkes oyunu oturduğu yerden internet üzerinden verebilseydi yaşanan tüm bu karmaşa da olmazdı.” diyen Frey, teknolojinin şu veya bu şekilde gelişimini sürdüreceğini, insanların hayatını yeniden düzenleyeceğini söyledi.

“Drone ambulanslar yakında geliyor”

Frey, “Ben 2023’e kadar 2 milyar işin ortadan kaldırılacağını söylemiştim. Bunu 2 milyar kişi işsiz kalacak demek için söylemedim. İnsanları uyandırmak için söyledim. İnşaatlarda kullanılan su terazisi artık mobil aplikasyonlarla indirilebiliyor. Artık ustalara olan ihtiyacımız azalıyor.” örneğini verdi.

Gelecek nesiller için gereken iş kollarının sanal gerçeklik, sensör teknolojileri, 3 boyutlu yazıcılar ve drone’lar gibi endüstrilerden geleceğini ifade eden Frey, drone’lara ilişkin şu öngörülerde bulundu:

“Drone’lar şu anda sadece teslimat aracı olarak kullanılıyor. Sadece drone uçurmak için 192 yöntemden bahsediliyor. Düşünsenize drone’lar her zaman kurye aracı ya da görüntü çekme aracı olarak mı kalacak? Drone’lara hoparlörler, mikrofonlar, kızıl ötesi gereçler, tekerlek eklesek neler olur? Robotik kollar eklesek… Gelecekte drone’lar acil durum kurtarmaları için kullanılacak, yangınları önleyebilecek. Hali hazırda su ve kimyasallar yerine ses teknolojisiyle yangın söndüren drone teknolojileri üzerinde çalışılıyor. Drone ambulanslar yakında geliyor. Drone’lar çok uzak olmayan bir gelecekte bireysel yardımcılarınız haline gelebilir.”

"Drone taksiler Dubai’de devreye girdi

Frey, drone’ların geleceğin dünyasında en önemli iş gücünü oluşturacağını ifade ederek, “Yakın bir gelecekte İstanbul dahil büyük şehirlerde 50 bin drone uçacak. Yüzden fazla alanda insanların hayatına değecek. Düşünürsek bunların izni, regülasyonu nasıl olacak? Bunların hiçbirini insanlık olarak henüz konuşmuş ve kararlaştırmış değiliz. Ama uyanırsak geleceğin sesine kulak verirsek hazırlıklarımızı da yapmış oluruz.” diye konuştu.

Frey şöyle devam etti:

“Kurye, ambulans şoförü, polis, ev taşıyıcılar… Bu meslekleri gelecekte drone’lara kaptıracağız ama drone komuta merkezi görevlileri, veri analistleri ve buna benzer yeni iş tanımları çıkacak. Drone taksiler geçen hafta Dubai’de devreye girdi. 2030-2032’de muhtemelen dünyada 1 milyon drone aktif olarak insanlara hizmet veriyor olacak. Burada drone olarak bahsettiğim şeyler sürücüsüz araçlar ve insan müdahalesi gerektirmeyen uçan araçlar.”

3D Yazıcıların bir gün içinde yeni bir ev basabileceğini aktaran Frey, bireylerin sıkça evlerini yeniden tasarımını yenileyebileceğini söyledi.

Eğitimi yapay zeka sahibi robotlarının 4 ya da 10 kat daha hızlı bir şekilde üstlenebileceğini anlatan Frey, “Eğitim verecek robotlar sizin becerinize göre içerikler verecek ancak eğitimde tek tür bir yapıdan söz edilmeyecek muhtemelen.” dedi.

“Işınlanma için 100 yıl beklememiz gerek”

Konuşmasının ardından AA muhabirinin sorusunu cevaplayan Thomas Frey, “Işınlanma teknolojisi için 100 yıl kadar beklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanın moleküllerinin ayrılıp yeniden birleştirilmesi için birçok teknolojide uzman bilim insanlarının ortak çalışması gerekiyor ve bu çok kısa vadede mümkün görünmüyor. İnsanlık olarak ışınlanma için 100 yıl beklememiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Radyonun bulunmasıyla Mars’a insan taşınması sadece bir insan ömründe gerçekleşti”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, yaptığı açılış konuşmasında hayatta her şeyin bir “neden”le başladığını belirterek, “İnsana dair her şeyin arkasında bir neden vardır. Gelişme dediğimiz şey, o “neden”lerin ardından koşmak, açıklamalarını bulmaktır. Dünya kurulduğu günden bugüne neden sorusunun peşinde inişler ve çıkışlar yaşadı. Yine bu süreçte değişimin hızı öyle bir hal aldı ki, durup üzerine düşünmeye kalksak bile bunu başarmamız mümkün olamıyor. Çünkü üzerinde düşüneceğimiz şey çoktan eskimiş oluyor.” Ifadelerini kullandı.

Değişimin hızını somut olarak görmek için aile büyüklerinin yaşamlarıyla kendi yaşamlarımız arasındaki farka bakmanın yeterli olacağını aktaran Çağlar, şunları söyledi:

“Radyonun bulunmasıyla Mars’a insan taşınması sadece bir insan ömründe gerçekleşti. Radyodaki konuşmaları dinleyince, ‘Bu kadar insanı bu küçücük kutuya nasıl sığdırmışlar’ şaşkınlığını yaşamış olan ninemle, uzaya sinyal gönderen torunum aynı zaman diliminde yaşıyorlar. İnsanoğlu olarak evrendeki ilerleyişimiz geleceğe doğru muazzam bir hızla sürerken bir yandan da geçmişin kodlarını çözüyoruz.”

"Futuristanbul İTO’nun gelecek çabasının ürünü"

Meselenin geleceğe yürümek değil onu inşa etmek olduğunu anlatan Çağlar, “Gelecek kavramı bizler için bir gizem olmanın ötesinde bir inşa sürecine, bir tasarım çabasına dönüşmüştür. Zira geleceği tahmin etmenin en iyi yolu da, onu inşa etmek için çalışmaktan geçer. İşte Futuristanbul, böylesi bir zamanda İstanbul Ticaret Odasının gelecek çabasının bir ürünü olarak hayat buldu.” diye konuştu.

Çağlar, İTO olarak dünyaca ünlü gelecek bilimcilerini İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Türk iş dünyasının geleceğe bakan gözü olmaya devam edeceklerini söyledi.